النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تقترب من الـ 25 ألف إصابة بكورونا بعد زيادة يومية قياسية

3388 إصابة جديدة و28 وفاة في آخر 24 ساعة والإجمالي 198 متوفى

قال مركز الاستجابة لتفشي فيروس كورونا، إن روسيا سجّلت اليوم الأربعاء، 3388 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات فيها إلى 24490.

ووفق "رويترز"، أعلن المركز تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 198 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا تقترب من الـ 25 ألف إصابة بكورونا بعد زيادة يومية قياسية
سبق

قال مركز الاستجابة لتفشي فيروس كورونا، إن روسيا سجّلت اليوم الأربعاء، 3388 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات فيها إلى 24490.

ووفق "رويترز"، أعلن المركز تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 198 حالة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:06 PM

روسيا تقترب من الـ 25 ألف إصابة بكورونا بعد زيادة يومية قياسية

3388 إصابة جديدة و28 وفاة في آخر 24 ساعة والإجمالي 198 متوفى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
315

قال مركز الاستجابة لتفشي فيروس كورونا، إن روسيا سجّلت اليوم الأربعاء، 3388 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات فيها إلى 24490.

ووفق "رويترز"، أعلن المركز تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 198 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,238
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,535
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,092
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,285

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة