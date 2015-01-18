مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12193 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال لـ209 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 27.91 نقطة، ليقفل عند 12193.75 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 209 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، ومجموعة تداول، وساب، والرياض، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: معادن، وعذيب للاتصالات، وجرير، والتعاونية، وأكوا باور الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و2.64%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، وبترو رابغ، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: مجموعة تداول، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، وأكوا باور الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 121.99 نقطة، ليقفل عند مستوى 26058.04 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 97 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم، تقاسمتها 3148 صفقة.