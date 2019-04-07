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تعمق الاضطراب.. خبيرا أرصاد يكشفان عن حالة جوية بهذه المناطق

تتخللها خلايا رعدية ونشاط للرياح المؤدي إلى تدهور في الرؤية الأفقية

توقّع خبيرا أرصاد، حالةً من التراكم السحابي وأمطارًا ربيعية تهطل على عدة مناطق اليوم.

وقال خبير الأرصاد حسن كراني عبر حسابه في "تويتر": "ازدياد التراكم السحابي على الوسط والشرق نتيجة تعمق الاضطراب الجوي على الأجواء بصحبة تشكيل سحابي على الشمال، والغرب، والمصايف، والجنوبية الغربية، وشرق المرتفعات، وجنوب وجنوب غرب الوسطى، تتخلله خلايا رعدية ممطرة ونشاط للرياح المؤدي لتدهور الرؤية".

وتوقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة ربيعية على الوسطى والغربية والجنوبية والشمالية والشرقية من مساء اليوم الأحد بإذن الله، وأمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد تراكمي 5 أيام.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وأجزاء من منطقتيْ الرياض والشرقية)، ومرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق) يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعمق الاضطراب.. خبيرا أرصاد يكشفان عن حالة جوية بهذه المناطق
سبق

توقّع خبيرا أرصاد، حالةً من التراكم السحابي وأمطارًا ربيعية تهطل على عدة مناطق اليوم.

وقال خبير الأرصاد حسن كراني عبر حسابه في "تويتر": "ازدياد التراكم السحابي على الوسط والشرق نتيجة تعمق الاضطراب الجوي على الأجواء بصحبة تشكيل سحابي على الشمال، والغرب، والمصايف، والجنوبية الغربية، وشرق المرتفعات، وجنوب وجنوب غرب الوسطى، تتخلله خلايا رعدية ممطرة ونشاط للرياح المؤدي لتدهور الرؤية".

وتوقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة ربيعية على الوسطى والغربية والجنوبية والشمالية والشرقية من مساء اليوم الأحد بإذن الله، وأمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد تراكمي 5 أيام.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وأجزاء من منطقتيْ الرياض والشرقية)، ومرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق) يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
10:20 AM

تعمق الاضطراب.. خبيرا أرصاد يكشفان عن حالة جوية بهذه المناطق

تتخللها خلايا رعدية ونشاط للرياح المؤدي إلى تدهور في الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع خبيرا أرصاد، حالةً من التراكم السحابي وأمطارًا ربيعية تهطل على عدة مناطق اليوم.

وقال خبير الأرصاد حسن كراني عبر حسابه في "تويتر": "ازدياد التراكم السحابي على الوسط والشرق نتيجة تعمق الاضطراب الجوي على الأجواء بصحبة تشكيل سحابي على الشمال، والغرب، والمصايف، والجنوبية الغربية، وشرق المرتفعات، وجنوب وجنوب غرب الوسطى، تتخلله خلايا رعدية ممطرة ونشاط للرياح المؤدي لتدهور الرؤية".

وتوقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة ربيعية على الوسطى والغربية والجنوبية والشمالية والشرقية من مساء اليوم الأحد بإذن الله، وأمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد تراكمي 5 أيام.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وأجزاء من منطقتيْ الرياض والشرقية)، ومرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق) يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

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