وزير الثقافة يستعرض مع نظيرته الفرنسية تعزيز أوجه التعاون بين البلدين

خلال مشاركته بالمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته الـ41

‬التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، وزيرة الثقافة الفرنسية الدكتورة روزلين باشلو، خلال زيارته إلى فرنسا؛ لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، إلى جانب مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ41.

وخلال اللقاء نوه الأمير بدر بن عبدالله بالعلاقات الاستراتيجية المتينة بين المملكة وجمهورية فرنسا المتمثلة في مجالات التعاون المختلفة ومنها المجال الثقافي القائم، الذي يجسد مدى تميز ومتانة العلاقة بين البلدين، مهنئاً وزيرة الثقافة الفرنسية بإعادة ترشيح أودري أزولاي لمنصب مدير عام اليونسكو للمدة من 2021 إلى 2025م.

وبحث وزير الثقافة مع نظيرته الفرنسية تعزيز أوجه التعاون الثقافي بين البلدين والمتضمنة عدة مجالات، منها التراث، برامج الإعارة، ومشاريع جدة التاريخية، والأبحاث وتطوير القدرات، والتعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات الثقافية كما اتفق الجانبان على أهمية تسريع خارطة الشراكة السعودية الفرنسية للتعاون والتبادل الثقافي بين البلدين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي: نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان، ومستشار شؤون الدبلوماسية العامة في سفارة المملكة في باريس الدكتور عبدالله بن علي الأحمري.