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تنبيه متقدم لـ"عسير": أمطار ورياح نشطة

تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى التاسعة مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
وشَمِل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: (الحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل).
وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار، قد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من الأودية.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدم لـ"عسير": أمطار ورياح نشطة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
وشَمِل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: (الحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل).
وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار، قد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من الأودية.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
02:07 PM

تنبيه متقدم لـ"عسير": أمطار ورياح نشطة

تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى التاسعة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
وشَمِل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: (الحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل).
وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار، قد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من الأودية.

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