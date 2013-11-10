أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً. وشَمِل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: (الحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل). وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار، قد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من الأودية.

تنبيه متقدم لـ"عسير": أمطار ورياح نشطة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-10 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

وشَمِل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: (الحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل).

وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار، قد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من الأودية.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441 02:07 PM

تنبيه متقدم لـ"عسير": أمطار ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى التاسعة مساء





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

وشَمِل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: (الحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل).

وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار، قد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من الأودية.