الآسيوي: 10 مهاجمين متوقع تألقهم في "أبطال آسيا".. تعرّف عليهم

سلّط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على عشرة لاعبين من المتوقع تألقهم ومنافستهم على لقب الهداف خلال النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال آسيا، مع تبقي أيام قليلة على انطلاق منافسات دور المجموعات.

وكان الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، قد تُوّج بلقب الهداف العام الماضي برصيد 11 هدفًا؛ في حين تشهد قوائم الأندية في البطولة هذا العام العديد من اللاعبين القادرين على المنافسة للفوز بهذه الجائزة.

وضمت القائمة: قوميز، عمر السومة مهاجم الأهلي، بغداد بونجاح مهاجم السد، تيروهيتو ناكاجاوا مهاجم يوكوهاما مارينوس، شيخ دياباتي مهاجم الاستقلال الإيراني، الأسترالي آدم تاجارت مهاجم سامسونج بلو وينجز الكوري الجنوبي، كوديو لابا مهاجم العين، أندرسون تاليسكا مهاجم قوانجتشو إيفرجراند، آدم لو فوندر مهاجم سيدني، دراغان سيران مهاجم باختاكور.

وقال الآسيوي عن غوميز: "تنصبّ الأعين على المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز نجم نادي الهلال السعودي، الذي يتطلع لأن يصبح أول لاعب يفوز بجائزة الهداف عامين على التوالي في دوري أبطال آسيا".

وأضاف: يواصل غوميز البالغ من العمر 34 عامًا التألق هذا الموسم؛ حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم، وهو يطمح للفوز بلقب الدوري السعودي إلى جانب الاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا.

وعن عمر السومة قال الآسيوي: "يعتبر المهاجم السوري عمر السوري من أفضل المهاجمين في كرة القدم الآسيوية، وهو يمتاز بالقوة البدنية والخطورة الكبيرة أمام المرمى والقدرات العالية في ألعاب الهواء إلى جانب الكرات الثابتة.

وأضاف: يمتلك السومة معدل تسجيل يقترب من هدف في كل مباراة؛ وذلك منذ انضمامه إلى نادي الأهلي السعودي عام 2014، ويدخل هذه النسخة من دوري أبطال آسيا بطموح قيادة فريقه للفوز باللقب.