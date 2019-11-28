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القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في مالي

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس إمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الفرنسي الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن أحر التعازي وصادق المواساة".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية عزاء ومواساة للرئيس إمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة".

الرئيس الفرنسي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في مالي
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس إمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الفرنسي الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن أحر التعازي وصادق المواساة".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية عزاء ومواساة للرئيس إمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة".

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
08:07 PM

القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في مالي

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس إمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الفرنسي الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن أحر التعازي وصادق المواساة".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية عزاء ومواساة للرئيس إمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة".

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