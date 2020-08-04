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قنوات تلفزيونية لبنانية: إصابة المئات جراء انفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت

قوى الأمن أقفلت كل الطرق المؤدية إلى المرفأ

تحدثت قنوات تلفزيونية لبنانية عن إصابة المئات جراء انفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت. وخلف الانفجار أضراراً مادية كبيرة أيضاً في المناطق المجاورة. وتحدثت مصادر لرويترز عن عشر جثث على الأقل نقلت للمستشفيات.

ووقع انفجار كبير في مستودع للمفرقعات في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، مما تسبب في أضرار كبيرة بالمنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه تم استدعاء فرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.

وقال مصدر أمني لبناني وآخر طبي لرويترز إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب الانفجارالضخم.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

ونقلت قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية عن وزير الصحة اللبناني حمد حسن قوله إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جداً".

وذكرت قناة الميادين التلفزيونية أن المئات أصيبوا.

وأقفلت القوى الأمنية كل الطرق المؤدية إلى المرفأ، ومنع الصحفيون من الاقتراب. ولم يسمح إلا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالمرور.

وتردّد دوي الانفجار في كل أنحاء العاصمة، وصولاً إلى مناطق بعيدة عنها. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار.

انفجار بيروت

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قنوات تلفزيونية لبنانية: إصابة المئات جراء انفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت
سبق

تحدثت قنوات تلفزيونية لبنانية عن إصابة المئات جراء انفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت. وخلف الانفجار أضراراً مادية كبيرة أيضاً في المناطق المجاورة. وتحدثت مصادر لرويترز عن عشر جثث على الأقل نقلت للمستشفيات.

ووقع انفجار كبير في مستودع للمفرقعات في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، مما تسبب في أضرار كبيرة بالمنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه تم استدعاء فرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.

وقال مصدر أمني لبناني وآخر طبي لرويترز إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب الانفجارالضخم.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

ونقلت قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية عن وزير الصحة اللبناني حمد حسن قوله إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جداً".

وذكرت قناة الميادين التلفزيونية أن المئات أصيبوا.

وأقفلت القوى الأمنية كل الطرق المؤدية إلى المرفأ، ومنع الصحفيون من الاقتراب. ولم يسمح إلا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالمرور.

وتردّد دوي الانفجار في كل أنحاء العاصمة، وصولاً إلى مناطق بعيدة عنها. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
08:33 PM

قنوات تلفزيونية لبنانية: إصابة المئات جراء انفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت

قوى الأمن أقفلت كل الطرق المؤدية إلى المرفأ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحدثت قنوات تلفزيونية لبنانية عن إصابة المئات جراء انفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت. وخلف الانفجار أضراراً مادية كبيرة أيضاً في المناطق المجاورة. وتحدثت مصادر لرويترز عن عشر جثث على الأقل نقلت للمستشفيات.

ووقع انفجار كبير في مستودع للمفرقعات في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، مما تسبب في أضرار كبيرة بالمنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه تم استدعاء فرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.

وقال مصدر أمني لبناني وآخر طبي لرويترز إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب الانفجارالضخم.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

ونقلت قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية عن وزير الصحة اللبناني حمد حسن قوله إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جداً".

وذكرت قناة الميادين التلفزيونية أن المئات أصيبوا.

وأقفلت القوى الأمنية كل الطرق المؤدية إلى المرفأ، ومنع الصحفيون من الاقتراب. ولم يسمح إلا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالمرور.

وتردّد دوي الانفجار في كل أنحاء العاصمة، وصولاً إلى مناطق بعيدة عنها. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار.

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