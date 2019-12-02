سوسن الشاعر: قدر الدول العظمى أن يناطحها الأقزام والسعودية أعطت الكثير للأمتين

خلال جلسة "أدوات الحملات الإعلامية العابرة للحدود" ضمن منتدى الإعلام بالرياض

قدمت الإعلامية البحرينية سوسن الشاعر الشكر لكل سعودي قدم مساعدة للبحرين خلال أزماتها، مؤكدة أن البحرين لن تنسى هذا الفضل.

واستعرضت "الشاعر" خلال جلسة بعنوان "أدوات الحملات الإعلامية العابرة للحدود" ضمن منتدى الإعلام السعودي، أهمية الحملات الإعلامية في الفضاء الإعلامي والاتصالي المعاصر، لافتة إلى ما تمتلكه تلك الحملات من مصادر ووسائل مكّنتها من عبور الحدود لإحداث التأثير، مشيرةً إلى أهمية ومخاطر الحملات الإعلامية، والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لتلك الحملات.

وقالت: قدر الدول الكبرى والعظمى دائمًا أن يناطحها الأقزام ومحاولة الطعن والتقليل مما تقدمه، مشددةً على أن السعودية حملت مسؤوليتها بكل حب وأمانة، وأعطت للأمتين العربية والإسلامية الكثير، وإن السعودية ستبقى فوق هام السحب رغم كل حاقد وحاسد.

وتطرقت "الشاعر" في جلستها إلى الحملات العابرة التي تعرضت لها السعودية والبحرين، وأضافت: لقد تعرضت السعودية والبحرين وغيرهما من الدول إلى استهداف وحملات إعلامية تفاجأ بها الجميع، واكتشف لاحقاً أن وراء هذه الحملات خطة لإيجاد شرق أوسط جديد.

وأردفت: لذلك يجب ألا نتفاجأ من هذه التغيرات والحملات على بعض الدول، لأن كل ما يحدث هو عبارة عن مشروع يتم التخطيط له، وأدواتهم معلنة، واستخدموا فيه قوى ناعمة ومنظمات وشركات عابرة للحدود، من أجل تنفيذ مخططاتهم.

وتابعت: هناك شخصيات تدار الحملات بأسمائها من أجل تشويه سمعة بلدانهم، والمثال على ذلك الفتاة التي ذهبت إلى بريطانيا وشنت من أجلها حملة دولية، ولاحقاً صدر قرار دولي ضد الدولة التي شنت الحملة عليها.

وقالت "الشاعر": كل حملة كانت ضد السعودية لحقها تحرك في أمريكا ومن ثم مشروع لعقوبات أو عزلة اقتصادية، وهو ما حدث مع البحرين، ونؤكد أهمية القوى الناعمة خلال الفترة القادمة للضغط على صناع القرار .

يذكر أن منتدى الإعلام السعودي يتضمن 50 جلسة تعقد على مدى يومين، وهو يعد الحدث الإعلامي الأضخم من نوعه في المنطقة.