النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سوسن الشاعر:  قدر الدول العظمى أن يناطحها الأقزام والسعودية أعطت الكثير للأمتين

خلال جلسة "أدوات الحملات الإعلامية العابرة للحدود" ضمن منتدى الإعلام بالرياض

قدمت الإعلامية البحرينية سوسن الشاعر الشكر لكل سعودي قدم مساعدة للبحرين خلال أزماتها، مؤكدة أن البحرين لن تنسى هذا الفضل.

واستعرضت "الشاعر" خلال جلسة بعنوان "أدوات الحملات الإعلامية العابرة للحدود" ضمن منتدى الإعلام السعودي، أهمية الحملات الإعلامية في الفضاء الإعلامي والاتصالي المعاصر، لافتة إلى ما تمتلكه تلك الحملات من مصادر ووسائل مكّنتها من عبور الحدود لإحداث التأثير، مشيرةً إلى أهمية ومخاطر الحملات الإعلامية، والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لتلك الحملات.

وقالت: قدر الدول الكبرى والعظمى دائمًا أن يناطحها الأقزام ومحاولة الطعن والتقليل مما تقدمه، مشددةً على أن السعودية حملت مسؤوليتها بكل حب وأمانة، وأعطت للأمتين العربية والإسلامية الكثير، وإن السعودية ستبقى فوق هام السحب رغم كل حاقد وحاسد.

وتطرقت "الشاعر" في جلستها إلى الحملات العابرة التي تعرضت لها السعودية والبحرين، وأضافت: لقد تعرضت السعودية والبحرين وغيرهما من الدول إلى استهداف وحملات إعلامية تفاجأ بها الجميع، واكتشف لاحقاً أن وراء هذه الحملات خطة لإيجاد شرق أوسط جديد.

وأردفت: لذلك يجب ألا نتفاجأ من هذه التغيرات والحملات على بعض الدول، لأن كل ما يحدث هو عبارة عن مشروع يتم التخطيط له، وأدواتهم معلنة، واستخدموا فيه قوى ناعمة ومنظمات وشركات عابرة للحدود، من أجل تنفيذ مخططاتهم.

وتابعت: هناك شخصيات تدار الحملات بأسمائها من أجل تشويه سمعة بلدانهم، والمثال على ذلك الفتاة التي ذهبت إلى بريطانيا وشنت من أجلها حملة دولية، ولاحقاً صدر قرار دولي ضد الدولة التي شنت الحملة عليها.

وقالت "الشاعر": كل حملة كانت ضد السعودية لحقها تحرك في أمريكا ومن ثم مشروع لعقوبات أو عزلة اقتصادية، وهو ما حدث مع البحرين، ونؤكد أهمية القوى الناعمة خلال الفترة القادمة للضغط على صناع القرار .

يذكر أن منتدى الإعلام السعودي يتضمن 50 جلسة تعقد على مدى يومين، وهو يعد الحدث الإعلامي الأضخم من نوعه في المنطقة.

الإعلامية البحرينية سوسن الشاعر أدوات الحملات الإعلامية العابرة للحدود منتدى الإعلام السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سوسن الشاعر:  قدر الدول العظمى أن يناطحها الأقزام والسعودية أعطت الكثير للأمتين
سبق

قدمت الإعلامية البحرينية سوسن الشاعر الشكر لكل سعودي قدم مساعدة للبحرين خلال أزماتها، مؤكدة أن البحرين لن تنسى هذا الفضل.

واستعرضت "الشاعر" خلال جلسة بعنوان "أدوات الحملات الإعلامية العابرة للحدود" ضمن منتدى الإعلام السعودي، أهمية الحملات الإعلامية في الفضاء الإعلامي والاتصالي المعاصر، لافتة إلى ما تمتلكه تلك الحملات من مصادر ووسائل مكّنتها من عبور الحدود لإحداث التأثير، مشيرةً إلى أهمية ومخاطر الحملات الإعلامية، والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لتلك الحملات.

وقالت: قدر الدول الكبرى والعظمى دائمًا أن يناطحها الأقزام ومحاولة الطعن والتقليل مما تقدمه، مشددةً على أن السعودية حملت مسؤوليتها بكل حب وأمانة، وأعطت للأمتين العربية والإسلامية الكثير، وإن السعودية ستبقى فوق هام السحب رغم كل حاقد وحاسد.

وتطرقت "الشاعر" في جلستها إلى الحملات العابرة التي تعرضت لها السعودية والبحرين، وأضافت: لقد تعرضت السعودية والبحرين وغيرهما من الدول إلى استهداف وحملات إعلامية تفاجأ بها الجميع، واكتشف لاحقاً أن وراء هذه الحملات خطة لإيجاد شرق أوسط جديد.

وأردفت: لذلك يجب ألا نتفاجأ من هذه التغيرات والحملات على بعض الدول، لأن كل ما يحدث هو عبارة عن مشروع يتم التخطيط له، وأدواتهم معلنة، واستخدموا فيه قوى ناعمة ومنظمات وشركات عابرة للحدود، من أجل تنفيذ مخططاتهم.

وتابعت: هناك شخصيات تدار الحملات بأسمائها من أجل تشويه سمعة بلدانهم، والمثال على ذلك الفتاة التي ذهبت إلى بريطانيا وشنت من أجلها حملة دولية، ولاحقاً صدر قرار دولي ضد الدولة التي شنت الحملة عليها.

وقالت "الشاعر": كل حملة كانت ضد السعودية لحقها تحرك في أمريكا ومن ثم مشروع لعقوبات أو عزلة اقتصادية، وهو ما حدث مع البحرين، ونؤكد أهمية القوى الناعمة خلال الفترة القادمة للضغط على صناع القرار .

يذكر أن منتدى الإعلام السعودي يتضمن 50 جلسة تعقد على مدى يومين، وهو يعد الحدث الإعلامي الأضخم من نوعه في المنطقة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
03:04 PM
اخر تعديل
02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
03:54 PM

سوسن الشاعر:  قدر الدول العظمى أن يناطحها الأقزام والسعودية أعطت الكثير للأمتين

خلال جلسة "أدوات الحملات الإعلامية العابرة للحدود" ضمن منتدى الإعلام بالرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,357

قدمت الإعلامية البحرينية سوسن الشاعر الشكر لكل سعودي قدم مساعدة للبحرين خلال أزماتها، مؤكدة أن البحرين لن تنسى هذا الفضل.

واستعرضت "الشاعر" خلال جلسة بعنوان "أدوات الحملات الإعلامية العابرة للحدود" ضمن منتدى الإعلام السعودي، أهمية الحملات الإعلامية في الفضاء الإعلامي والاتصالي المعاصر، لافتة إلى ما تمتلكه تلك الحملات من مصادر ووسائل مكّنتها من عبور الحدود لإحداث التأثير، مشيرةً إلى أهمية ومخاطر الحملات الإعلامية، والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لتلك الحملات.

وقالت: قدر الدول الكبرى والعظمى دائمًا أن يناطحها الأقزام ومحاولة الطعن والتقليل مما تقدمه، مشددةً على أن السعودية حملت مسؤوليتها بكل حب وأمانة، وأعطت للأمتين العربية والإسلامية الكثير، وإن السعودية ستبقى فوق هام السحب رغم كل حاقد وحاسد.

وتطرقت "الشاعر" في جلستها إلى الحملات العابرة التي تعرضت لها السعودية والبحرين، وأضافت: لقد تعرضت السعودية والبحرين وغيرهما من الدول إلى استهداف وحملات إعلامية تفاجأ بها الجميع، واكتشف لاحقاً أن وراء هذه الحملات خطة لإيجاد شرق أوسط جديد.

وأردفت: لذلك يجب ألا نتفاجأ من هذه التغيرات والحملات على بعض الدول، لأن كل ما يحدث هو عبارة عن مشروع يتم التخطيط له، وأدواتهم معلنة، واستخدموا فيه قوى ناعمة ومنظمات وشركات عابرة للحدود، من أجل تنفيذ مخططاتهم.

وتابعت: هناك شخصيات تدار الحملات بأسمائها من أجل تشويه سمعة بلدانهم، والمثال على ذلك الفتاة التي ذهبت إلى بريطانيا وشنت من أجلها حملة دولية، ولاحقاً صدر قرار دولي ضد الدولة التي شنت الحملة عليها.

وقالت "الشاعر": كل حملة كانت ضد السعودية لحقها تحرك في أمريكا ومن ثم مشروع لعقوبات أو عزلة اقتصادية، وهو ما حدث مع البحرين، ونؤكد أهمية القوى الناعمة خلال الفترة القادمة للضغط على صناع القرار .

يذكر أن منتدى الإعلام السعودي يتضمن 50 جلسة تعقد على مدى يومين، وهو يعد الحدث الإعلامي الأضخم من نوعه في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,412
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,823
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,174
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,537

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة