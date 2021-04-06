أصيبت بأضرار.. سفينة شحن إيرانية تتعرض لهجوم قبالة سواحل إريتريا

نقلت قناة العربية عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة"، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني تعرضت لهجوم في البحر الأحمر.
وذكرت المصادر أن سفينة الشحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل إريتريا ألحقها بإصابات.
نقلت قناة العربية عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة"، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني تعرضت لهجوم في البحر الأحمر.
وذكرت المصادر أن سفينة الشحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل إريتريا ألحقها بإصابات.
نقلت قناة العربية عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة"، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني تعرضت لهجوم في البحر الأحمر.
وذكرت المصادر أن سفينة الشحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل إريتريا ألحقها بإصابات.
نقلت قناة العربية عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة"، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني تعرضت لهجوم في البحر الأحمر.
وذكرت المصادر أن سفينة الشحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل إريتريا ألحقها بإصابات.