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أصيبت بأضرار.. سفينة شحن إيرانية تتعرض لهجوم قبالة سواحل إريتريا

الناقلة تابعة للحرس الثوري

‬نقلت قناة العربية عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة"، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني تعرضت لهجوم في البحر الأحمر.

وذكرت المصادر أن سفينة الشحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل إريتريا ألحقها بإصابات.


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أصيبت بأضرار.. سفينة شحن إيرانية تتعرض لهجوم قبالة سواحل إريتريا
سبق

‬نقلت قناة العربية عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة"، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني تعرضت لهجوم في البحر الأحمر.

وذكرت المصادر أن سفينة الشحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل إريتريا ألحقها بإصابات.


06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
09:18 PM

أصيبت بأضرار.. سفينة شحن إيرانية تتعرض لهجوم قبالة سواحل إريتريا

الناقلة تابعة للحرس الثوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬نقلت قناة العربية عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة"، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني تعرضت لهجوم في البحر الأحمر.

وذكرت المصادر أن سفينة الشحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل إريتريا ألحقها بإصابات.


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