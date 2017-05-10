رغم الجائحة.. أكواخ وملاجئ جبال الألب تفتح ذراعيها للمتنزهين والمتسلقين!

حواجز من الزجاج الشبكي لفصل الموائد تتحدى معدلات الإصابة والوفيات بسويسرا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 30251 حالة حتى صباح اليوم، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، فيما بلغ عدد الوفيات 1830 حالة، بينما تماثل للشفاء 26400 شخص.

ومن جهة أخرى، تبدأ اليوم الأحد الأكواخ والملاجئ المتناثرة في جبال الألب السويسرية إعادة فتح أبوابها للجمهور مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والوقائية للحد من انتشار وانتقال العدوى بين المواطنين، وفرضت إدارة المكان على زواره ارتداء كمامات وأكياس نوم ومواد تعقيم معهم؛ لكي يُسمح لهم بالدخول إلى هذه الأكواخ ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة.

وتعد الأكواخ والملاجئ الجبلية هي من بين فضاءات الاستقبال التي سمحت لها الحكومة السويسرية بإعادة فتح أبوابها، وهناك حوالي 250 كوخاً في سويسرا، وهي جزء من شبكة تتوزع عبر سلسلة جبال الألب (التي تشق عدة بلدان أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا والنمسا) ويبلغ عددها حوالي 1200، ويتوفر بها أسرّة لعشرات الآلاف من المتنزهين ومتسلقي الجبال، وغالباً ما تكون متاحة في مهاجع ضيقة، ولكن مع الوضع الحالي للوباء سيتغير ذلك؛ لأنه يجب أيضاً احترام مسافة الأمان الاجتماعية داخل المهاجع.

ووفق "رويترز"، أوضح كريستيان فافلر، المسؤول عن كوخ Lämmeren في كانتون فاليه، لقناة سويس إينفو الفرنسية، أنه يتوقع معدل إشغال بنسبة 50٪ هذا الصيف، في حين أنه اضطر إلى استثمار أموال أكثر من المعتاد من أجل احترام التدابير الصحية التي فرضتها السلطات مثل تركيب حواجز من الزجاج الشبكي للفصل بين الموائد.