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عسير.. ورشة عمل لتعريف المقاولين والمطورين بالمشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية

ناقشت الأدلة الإرشادية للإنارة الصحيحة وفرش الأرصفة ومعالجة واجهات المباني

نظّمت أمانة منطقة عسير، ورشة عمل لأكثر من 30 مقاولًا ومطورًا عقاريًّا؛ للتعريف بالمشهد الحضري وأدلة معالجة التشوه البصري، بحضور فريق المشهد الحضري بالأمانة والمختصين من الإدارات المعنية.

واستعرض أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي -خلال الورشة- خطة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية بجميع عناصرها ودور المقاولين والمطورين العقاريين في هذا الجانب.

وناقش المشاركون الأدلة الإرشادية لمعالجات التشوه البصري، والدليل الإرشادي للإنارة الصحيحة وطرق استخدامها في تحسين المشهد الحضري وفرش الأرصفة والأمثلة التطبيقية لها، إلى جانب أبرز الطرق الحديثة لمعالجة واجهات المباني؛ بما يكفل تطوير النسق العمراني، واللوحات التجارية والإرشادية والخطوات الفنية الواجب تنفيذها لمواءمة أعمال تحسين المشهد الحضري.

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عسير.. ورشة عمل لتعريف المقاولين والمطورين بالمشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية
سبق

نظّمت أمانة منطقة عسير، ورشة عمل لأكثر من 30 مقاولًا ومطورًا عقاريًّا؛ للتعريف بالمشهد الحضري وأدلة معالجة التشوه البصري، بحضور فريق المشهد الحضري بالأمانة والمختصين من الإدارات المعنية.

واستعرض أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي -خلال الورشة- خطة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية بجميع عناصرها ودور المقاولين والمطورين العقاريين في هذا الجانب.

وناقش المشاركون الأدلة الإرشادية لمعالجات التشوه البصري، والدليل الإرشادي للإنارة الصحيحة وطرق استخدامها في تحسين المشهد الحضري وفرش الأرصفة والأمثلة التطبيقية لها، إلى جانب أبرز الطرق الحديثة لمعالجة واجهات المباني؛ بما يكفل تطوير النسق العمراني، واللوحات التجارية والإرشادية والخطوات الفنية الواجب تنفيذها لمواءمة أعمال تحسين المشهد الحضري.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
01:01 PM

عسير.. ورشة عمل لتعريف المقاولين والمطورين بالمشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية

ناقشت الأدلة الإرشادية للإنارة الصحيحة وفرش الأرصفة ومعالجة واجهات المباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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نظّمت أمانة منطقة عسير، ورشة عمل لأكثر من 30 مقاولًا ومطورًا عقاريًّا؛ للتعريف بالمشهد الحضري وأدلة معالجة التشوه البصري، بحضور فريق المشهد الحضري بالأمانة والمختصين من الإدارات المعنية.

واستعرض أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي -خلال الورشة- خطة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية بجميع عناصرها ودور المقاولين والمطورين العقاريين في هذا الجانب.

وناقش المشاركون الأدلة الإرشادية لمعالجات التشوه البصري، والدليل الإرشادي للإنارة الصحيحة وطرق استخدامها في تحسين المشهد الحضري وفرش الأرصفة والأمثلة التطبيقية لها، إلى جانب أبرز الطرق الحديثة لمعالجة واجهات المباني؛ بما يكفل تطوير النسق العمراني، واللوحات التجارية والإرشادية والخطوات الفنية الواجب تنفيذها لمواءمة أعمال تحسين المشهد الحضري.

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