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هيئة الشرقية تفعل المصلى المتنقل خلال سباق الهجن بالنعيرية

لمدة 6 أيام لتسهيل أداء صلاة الجماعة

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، بالمصلى المتنقل في مهرجان سباق الهجن بمحافظة النعيرية، والذي يستمر ستة أيام، لتسهيل أداء صلاة الجماعة.

كما انتقل المصلى إلى أماكن عامة ومتنزهات في المحافظة مع الأخذ بالاحترازات الوقائية التي وجهت بها وزارة الصحة.

وأوضح مدير عام فرع الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن الخطة الميدانية للفرع أعدت لتواكب هذه الشعيرة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقًا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق وتوفير كل ما يسهم في خدمة المجتمع في الأماكن العامة.

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هيئة الشرقية تفعل المصلى المتنقل خلال سباق الهجن بالنعيرية
سبق

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، بالمصلى المتنقل في مهرجان سباق الهجن بمحافظة النعيرية، والذي يستمر ستة أيام، لتسهيل أداء صلاة الجماعة.

كما انتقل المصلى إلى أماكن عامة ومتنزهات في المحافظة مع الأخذ بالاحترازات الوقائية التي وجهت بها وزارة الصحة.

وأوضح مدير عام فرع الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن الخطة الميدانية للفرع أعدت لتواكب هذه الشعيرة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقًا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق وتوفير كل ما يسهم في خدمة المجتمع في الأماكن العامة.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
07:29 PM

هيئة الشرقية تفعل المصلى المتنقل خلال سباق الهجن بالنعيرية

لمدة 6 أيام لتسهيل أداء صلاة الجماعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، بالمصلى المتنقل في مهرجان سباق الهجن بمحافظة النعيرية، والذي يستمر ستة أيام، لتسهيل أداء صلاة الجماعة.

كما انتقل المصلى إلى أماكن عامة ومتنزهات في المحافظة مع الأخذ بالاحترازات الوقائية التي وجهت بها وزارة الصحة.

وأوضح مدير عام فرع الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن الخطة الميدانية للفرع أعدت لتواكب هذه الشعيرة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقًا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق وتوفير كل ما يسهم في خدمة المجتمع في الأماكن العامة.

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