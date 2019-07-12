حريق في مبنى وزارة البيئة.. والدلالات تشير إلى "تماس كهربائي"

بعد نهاية دوام الموظفين

سيطر أطفائيو الدفاع المدني بالرياض على حريق شب في أحد المباني التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة، وذلك عقب نهاية دوام الموظفين مساء أمس الخميس، ونجحوا في منع امتداده وتطوره.

وتفصيلاً؛ فقد أوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل أنه قد حدث عصر الخميس حريق محدود في أحد الأدوار بمبنى تابع للوزارة على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض بعد انتهاء الدوام الرسمي، وقد باشر الدفاع المدني الحادث.

وأضاف أن الفرق تمكنت من احتواء الحريق، ومنع تطوره دون أي إصابات ولله الحمد، مبيناً أن إجراءات تحديد أسباب الحريق لازالت قائمة من الجهات المختصة، في ظل ترجيح حدوث تماس كهربائي.