النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حريق في مبنى وزارة البيئة.. والدلالات تشير إلى "تماس كهربائي"

بعد نهاية دوام الموظفين

سيطر أطفائيو الدفاع المدني بالرياض على حريق شب في أحد المباني التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة، وذلك عقب نهاية دوام الموظفين مساء أمس الخميس، ونجحوا في منع امتداده وتطوره.

وتفصيلاً؛ فقد أوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل أنه قد حدث عصر الخميس حريق محدود في أحد الأدوار بمبنى تابع للوزارة على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض بعد انتهاء الدوام الرسمي، وقد باشر الدفاع المدني الحادث.

وأضاف أن الفرق تمكنت من احتواء الحريق، ومنع تطوره دون أي إصابات ولله الحمد، مبيناً أن إجراءات تحديد أسباب الحريق لازالت قائمة من الجهات المختصة، في ظل ترجيح حدوث تماس كهربائي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حريق في مبنى وزارة البيئة.. والدلالات تشير إلى "تماس كهربائي"
سبق

سيطر أطفائيو الدفاع المدني بالرياض على حريق شب في أحد المباني التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة، وذلك عقب نهاية دوام الموظفين مساء أمس الخميس، ونجحوا في منع امتداده وتطوره.

وتفصيلاً؛ فقد أوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل أنه قد حدث عصر الخميس حريق محدود في أحد الأدوار بمبنى تابع للوزارة على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض بعد انتهاء الدوام الرسمي، وقد باشر الدفاع المدني الحادث.

وأضاف أن الفرق تمكنت من احتواء الحريق، ومنع تطوره دون أي إصابات ولله الحمد، مبيناً أن إجراءات تحديد أسباب الحريق لازالت قائمة من الجهات المختصة، في ظل ترجيح حدوث تماس كهربائي.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
12:45 AM

حريق في مبنى وزارة البيئة.. والدلالات تشير إلى "تماس كهربائي"

بعد نهاية دوام الموظفين

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
5,546

سيطر أطفائيو الدفاع المدني بالرياض على حريق شب في أحد المباني التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة، وذلك عقب نهاية دوام الموظفين مساء أمس الخميس، ونجحوا في منع امتداده وتطوره.

وتفصيلاً؛ فقد أوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل أنه قد حدث عصر الخميس حريق محدود في أحد الأدوار بمبنى تابع للوزارة على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض بعد انتهاء الدوام الرسمي، وقد باشر الدفاع المدني الحادث.

وأضاف أن الفرق تمكنت من احتواء الحريق، ومنع تطوره دون أي إصابات ولله الحمد، مبيناً أن إجراءات تحديد أسباب الحريق لازالت قائمة من الجهات المختصة، في ظل ترجيح حدوث تماس كهربائي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة