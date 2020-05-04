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العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا

حذر من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، عن إصابة 15 شخصاً بفيروس كورونا خلال مشاركتهم في حفل زفاف بشمالي العاصمة.
وقال مدير الدائرة، جاسب الحجامي، في مقطع فيديو إن "أحد الأعراس الذي أقيم في مدينة الكاظمية، تحديدا في منطقة العكيلات، تسبب بإصابة نحو 15 شخصا بفايروس كورونا"، مبيناً أن "الأعداد قابلة للزيادة".

وأضاف أن "هؤلاء توزعوا بواقع 5 في منطقة العكيلات و6 في منطقة ام الجدايل و4 في منطقة قرية نصيف الزكم في التاجي".

وحذر من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات، أو إقامتها عند الضرورة القصوى ضمن نطاق محدود جدا.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، عن إصابة 15 شخصاً بفيروس كورونا خلال مشاركتهم في حفل زفاف بشمالي العاصمة.
وقال مدير الدائرة، جاسب الحجامي، في مقطع فيديو إن "أحد الأعراس الذي أقيم في مدينة الكاظمية، تحديدا في منطقة العكيلات، تسبب بإصابة نحو 15 شخصا بفايروس كورونا"، مبيناً أن "الأعداد قابلة للزيادة".

وأضاف أن "هؤلاء توزعوا بواقع 5 في منطقة العكيلات و6 في منطقة ام الجدايل و4 في منطقة قرية نصيف الزكم في التاجي".

وحذر من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات، أو إقامتها عند الضرورة القصوى ضمن نطاق محدود جدا.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
07:36 PM

العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا

حذر من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، عن إصابة 15 شخصاً بفيروس كورونا خلال مشاركتهم في حفل زفاف بشمالي العاصمة.
وقال مدير الدائرة، جاسب الحجامي، في مقطع فيديو إن "أحد الأعراس الذي أقيم في مدينة الكاظمية، تحديدا في منطقة العكيلات، تسبب بإصابة نحو 15 شخصا بفايروس كورونا"، مبيناً أن "الأعداد قابلة للزيادة".

وأضاف أن "هؤلاء توزعوا بواقع 5 في منطقة العكيلات و6 في منطقة ام الجدايل و4 في منطقة قرية نصيف الزكم في التاجي".

وحذر من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات، أو إقامتها عند الضرورة القصوى ضمن نطاق محدود جدا.

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