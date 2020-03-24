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هولندا: تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5560 حالة

أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة، و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.


ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجّلة في البلاد إلى 5560 حالة.

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هولندا: تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا
سبق

أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة، و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.


ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجّلة في البلاد إلى 5560 حالة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:33 PM

هولندا: تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5560 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة، و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.


ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجّلة في البلاد إلى 5560 حالة.

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