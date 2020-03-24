هولندا: تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا

أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة، و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجّلة في البلاد إلى 5560 حالة.
أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة، و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجّلة في البلاد إلى 5560 حالة.
أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة، و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجّلة في البلاد إلى 5560 حالة.
أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة، و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجّلة في البلاد إلى 5560 حالة.