النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أن أغلقته السيول المنقولة .. فتح طريق تبوك - المدينة المنوّرة

تشهد المنطقة منذ أمس أمطاراً غزيرة أدّت إلى جريان الأودية

أعلنت "أمن الطرق" -قبل قليل- في تنبيهٍ، إعادة فتح طريق تبوك - المدينة المنوّرة.

وقالت "أمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": إلحاقاً للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق تبوك - المدينة المنوّرة بين (محافظة تيماء ومركز القليبة) بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكاً الآن.

وكانت محافظة تبوك قد شهدت أمس، أمطاراً شديدة عُلِّقت على أثرها الدراسة صباح اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد أن أغلقته السيول المنقولة .. فتح طريق تبوك - المدينة المنوّرة
سبق

أعلنت "أمن الطرق" -قبل قليل- في تنبيهٍ، إعادة فتح طريق تبوك - المدينة المنوّرة.

وقالت "أمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": إلحاقاً للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق تبوك - المدينة المنوّرة بين (محافظة تيماء ومركز القليبة) بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكاً الآن.

وكانت محافظة تبوك قد شهدت أمس، أمطاراً شديدة عُلِّقت على أثرها الدراسة صباح اليوم.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
08:22 AM

بعد أن أغلقته السيول المنقولة .. فتح طريق تبوك - المدينة المنوّرة

تشهد المنطقة منذ أمس أمطاراً غزيرة أدّت إلى جريان الأودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,501

أعلنت "أمن الطرق" -قبل قليل- في تنبيهٍ، إعادة فتح طريق تبوك - المدينة المنوّرة.

وقالت "أمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": إلحاقاً للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق تبوك - المدينة المنوّرة بين (محافظة تيماء ومركز القليبة) بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكاً الآن.

وكانت محافظة تبوك قد شهدت أمس، أمطاراً شديدة عُلِّقت على أثرها الدراسة صباح اليوم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,934
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,601
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,665
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,654

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة