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أمير تبوك يطّلع على تقرير جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية

خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارتها بحضور أعضاء المجلس

‬ترأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع اطلع أمير المنطقة على تقرير الجمعية الذي استعرض من خلالها المبادرات التي قدمتها الجمعية للجمعيات الخيرية بالمنطقة وكذلك تقرير عن الأعمال التي أنجزتها الجمعية خلال الأشهر الماضية للمستفيدين خلال جائحة كورونا، إضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها في شهر رمضان المبارك.

ونوّه أمير المنطقة بجهود الجميع على تفاعلهم مع أعمال الجمعية وعملهم المشرّف الذي يقومون به، بعد ذلك ناقش المجلس عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من القرارات.

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أمير تبوك يطّلع على تقرير جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية
سبق

‬ترأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع اطلع أمير المنطقة على تقرير الجمعية الذي استعرض من خلالها المبادرات التي قدمتها الجمعية للجمعيات الخيرية بالمنطقة وكذلك تقرير عن الأعمال التي أنجزتها الجمعية خلال الأشهر الماضية للمستفيدين خلال جائحة كورونا، إضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها في شهر رمضان المبارك.

ونوّه أمير المنطقة بجهود الجميع على تفاعلهم مع أعمال الجمعية وعملهم المشرّف الذي يقومون به، بعد ذلك ناقش المجلس عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من القرارات.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
05:04 PM

أمير تبوك يطّلع على تقرير جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية

خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارتها بحضور أعضاء المجلس

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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‬ترأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع اطلع أمير المنطقة على تقرير الجمعية الذي استعرض من خلالها المبادرات التي قدمتها الجمعية للجمعيات الخيرية بالمنطقة وكذلك تقرير عن الأعمال التي أنجزتها الجمعية خلال الأشهر الماضية للمستفيدين خلال جائحة كورونا، إضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها في شهر رمضان المبارك.

ونوّه أمير المنطقة بجهود الجميع على تفاعلهم مع أعمال الجمعية وعملهم المشرّف الذي يقومون به، بعد ذلك ناقش المجلس عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من القرارات.

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