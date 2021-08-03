نجحت صحة الطائف في تحقيق أعلى نسبة في مؤشرات الزائر السري خلال النصف الأول من عام 2021. وتفصيلًا، أوضحت صحة الطائف أن مجمع الملك فيصل الطبي حصل على المركز الثاني على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة بنسبة92.51، كما حصل برج النساء والولادة على المركز الرابع بنسبة90.93 . وأكد مدير مجمع الملك فيصل الطبي مبارك اليامي أن حصول المجمع على هذه النسبة يأتي تأكيدًا لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية ترتقي لتلبي طموحات متلقي الخدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمة في كافة مكونات المجمع. يذكر أن وزارة الصحة، فعلت الزائر السري من خلال فريق عمل يزور جميع المستشفيات والمراكز والمديريات بشكل دوري لتقييم الأداء بالمنشآت الصحية ومن ثم العمل على تحسين ورفع مؤشر الأداء من خلال تلافي الملاحظات.

الزائر السري.. مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ثانيًا على مستوى مستشفيات المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-03 نجحت صحة الطائف في تحقيق أعلى نسبة في مؤشرات الزائر السري خلال النصف الأول من عام 2021.



وتفصيلًا، أوضحت صحة الطائف أن مجمع الملك فيصل الطبي حصل على المركز الثاني على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة بنسبة92.51، كما حصل برج النساء والولادة على المركز الرابع بنسبة90.93 .



وأكد مدير مجمع الملك فيصل الطبي مبارك اليامي أن حصول المجمع على هذه النسبة يأتي تأكيدًا لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية ترتقي لتلبي طموحات متلقي الخدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمة في كافة مكونات المجمع.



يذكر أن وزارة الصحة، فعلت الزائر السري من خلال فريق عمل يزور جميع المستشفيات والمراكز والمديريات بشكل دوري لتقييم الأداء بالمنشآت الصحية ومن ثم العمل على تحسين ورفع مؤشر الأداء من خلال تلافي الملاحظات.



03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 03:03 PM

الزائر السري.. مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ثانيًا على مستوى مستشفيات المملكة يأتي تأكيدًا لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية لتلبي طموحات متلقي الخدمة





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نجحت صحة الطائف في تحقيق أعلى نسبة في مؤشرات الزائر السري خلال النصف الأول من عام 2021.



وتفصيلًا، أوضحت صحة الطائف أن مجمع الملك فيصل الطبي حصل على المركز الثاني على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة بنسبة92.51، كما حصل برج النساء والولادة على المركز الرابع بنسبة90.93 .



وأكد مدير مجمع الملك فيصل الطبي مبارك اليامي أن حصول المجمع على هذه النسبة يأتي تأكيدًا لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية ترتقي لتلبي طموحات متلقي الخدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمة في كافة مكونات المجمع.



يذكر أن وزارة الصحة، فعلت الزائر السري من خلال فريق عمل يزور جميع المستشفيات والمراكز والمديريات بشكل دوري لتقييم الأداء بالمنشآت الصحية ومن ثم العمل على تحسين ورفع مؤشر الأداء من خلال تلافي الملاحظات.

