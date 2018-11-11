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تعرَّف على هذه الصورة .. تجمع الملك سلمان و"فهد بن سلطان" وعمرها 38 عاماً

أطلقها "العمراني" من أرشيفه وتحدث عن تاريخها وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل صورة قديمة للملك سلمان بن عبدالعزيز، ويظهر خلفه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.

الصورة التي أطلقها الباحث عبدالله العمراني؛ من أرشيفه "تراثيات أبو مياسة"، تحدث عن تاريخها لـ "سبق"، فقال: "هذه الصورة التُقطت للملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميراً للرياض، في قصر الحكم، خلال مبايعة الشعب للملك فهد بن عبدالعزيز، ملكاً على البلاد، وذلك في ٢٣ شعبان ١٤٠٢ هـ".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على هذه الصورة .. تجمع الملك سلمان و"فهد بن سلطان" وعمرها 38 عاماً
سبق

تداول رواد مواقع التواصل صورة قديمة للملك سلمان بن عبدالعزيز، ويظهر خلفه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.

الصورة التي أطلقها الباحث عبدالله العمراني؛ من أرشيفه "تراثيات أبو مياسة"، تحدث عن تاريخها لـ "سبق"، فقال: "هذه الصورة التُقطت للملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميراً للرياض، في قصر الحكم، خلال مبايعة الشعب للملك فهد بن عبدالعزيز، ملكاً على البلاد، وذلك في ٢٣ شعبان ١٤٠٢ هـ".

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
09:55 AM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
12:17 PM

تعرَّف على هذه الصورة .. تجمع الملك سلمان و"فهد بن سلطان" وعمرها 38 عاماً

أطلقها "العمراني" من أرشيفه وتحدث عن تاريخها وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي

A A A
نواف الغضوري - تبوك
1
16,152

تداول رواد مواقع التواصل صورة قديمة للملك سلمان بن عبدالعزيز، ويظهر خلفه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.

الصورة التي أطلقها الباحث عبدالله العمراني؛ من أرشيفه "تراثيات أبو مياسة"، تحدث عن تاريخها لـ "سبق"، فقال: "هذه الصورة التُقطت للملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميراً للرياض، في قصر الحكم، خلال مبايعة الشعب للملك فهد بن عبدالعزيز، ملكاً على البلاد، وذلك في ٢٣ شعبان ١٤٠٢ هـ".

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