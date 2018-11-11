الصورة التي أطلقها الباحث عبدالله العمراني؛ من أرشيفه "تراثيات أبو مياسة"، تحدث عن تاريخها لـ "سبق"، فقال: "هذه الصورة التُقطت للملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميراً للرياض، في قصر الحكم، خلال مبايعة الشعب للملك فهد بن عبدالعزيز، ملكاً على البلاد، وذلك في ٢٣ شعبان ١٤٠٢ هـ".

تداول رواد مواقع التواصل صورة قديمة للملك سلمان بن عبدالعزيز، ويظهر خلفه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.

تعرَّف على هذه الصورة .. تجمع الملك سلمان و"فهد بن سلطان" وعمرها 38 عاماً نواف الغضوري سبق 2018-11-11 تداول رواد مواقع التواصل صورة قديمة للملك سلمان بن عبدالعزيز، ويظهر خلفه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان. الصورة التي أطلقها الباحث عبدالله العمراني؛ من أرشيفه "تراثيات أبو مياسة"، تحدث عن تاريخها لـ "سبق"، فقال: "هذه الصورة التُقطت للملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميراً للرياض، في قصر الحكم، خلال مبايعة الشعب للملك فهد بن عبدالعزيز، ملكاً على البلاد، وذلك في ٢٣ شعبان ١٤٠٢ هـ".

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440 09:55 AM

اخر تعديل 11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440 12:17 PM

تعرَّف على هذه الصورة .. تجمع الملك سلمان و"فهد بن سلطان" وعمرها 38 عاماً أطلقها "العمراني" من أرشيفه وتحدث عن تاريخها وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي





A A A





12 مشاركة

تداول رواد مواقع التواصل صورة قديمة للملك سلمان بن عبدالعزيز، ويظهر خلفه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.

الصورة التي أطلقها الباحث عبدالله العمراني؛ من أرشيفه "تراثيات أبو مياسة"، تحدث عن تاريخها لـ "سبق"، فقال: "هذه الصورة التُقطت للملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميراً للرياض، في قصر الحكم، خلال مبايعة الشعب للملك فهد بن عبدالعزيز، ملكاً على البلاد، وذلك في ٢٣ شعبان ١٤٠٢ هـ".