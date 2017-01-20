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"الدوسري": " 52% نسبة الالتزام بالتوطين و10 فرص عمل بنجران

خلال تفقد منافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنجران وحبونا

نفذت لجان التوطين في نجران وحبونا، زيارات ميدانية لمنافذ البيع في في نشاط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

يأتي ذلك، بتوجيه ومتابعة من أمين عام التوطين بالمنطقة، عبدالله الدوسري.

وقال "الدوسري" إن الزيارات الميدانية في نجران وحبونا شملت ٤٠ منشأة.

وأضاف: وجد أن أعداد السعوديين العاملين بلغ ٧٣ موظفاً سعودياً، منهم أربع موظفات سعوديات، فيما بلغ عدد الوافدين ٦٩ وافداً من مختلف الجنسيات.

وتابع قائلاً: جرى إنذار منشأة واحدة وحصر 10 فرص وظيفية من أجل أن تُشغل بالسعوديين.

ولفت إلى تجاوز نسب التوطين في المحلات التي تمت زيارتها ٥٢%.

كما أهاب "الدوسري" بأصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين، تجنباً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الدوسري": " 52% نسبة الالتزام بالتوطين و10 فرص عمل بنجران
سبق

نفذت لجان التوطين في نجران وحبونا، زيارات ميدانية لمنافذ البيع في في نشاط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

يأتي ذلك، بتوجيه ومتابعة من أمين عام التوطين بالمنطقة، عبدالله الدوسري.

وقال "الدوسري" إن الزيارات الميدانية في نجران وحبونا شملت ٤٠ منشأة.

وأضاف: وجد أن أعداد السعوديين العاملين بلغ ٧٣ موظفاً سعودياً، منهم أربع موظفات سعوديات، فيما بلغ عدد الوافدين ٦٩ وافداً من مختلف الجنسيات.

وتابع قائلاً: جرى إنذار منشأة واحدة وحصر 10 فرص وظيفية من أجل أن تُشغل بالسعوديين.

ولفت إلى تجاوز نسب التوطين في المحلات التي تمت زيارتها ٥٢%.

كما أهاب "الدوسري" بأصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين، تجنباً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
07:45 PM

"الدوسري": " 52% نسبة الالتزام بالتوطين و10 فرص عمل بنجران

خلال تفقد منافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنجران وحبونا

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علي حفول - نجران
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1,226

نفذت لجان التوطين في نجران وحبونا، زيارات ميدانية لمنافذ البيع في في نشاط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

يأتي ذلك، بتوجيه ومتابعة من أمين عام التوطين بالمنطقة، عبدالله الدوسري.

وقال "الدوسري" إن الزيارات الميدانية في نجران وحبونا شملت ٤٠ منشأة.

وأضاف: وجد أن أعداد السعوديين العاملين بلغ ٧٣ موظفاً سعودياً، منهم أربع موظفات سعوديات، فيما بلغ عدد الوافدين ٦٩ وافداً من مختلف الجنسيات.

وتابع قائلاً: جرى إنذار منشأة واحدة وحصر 10 فرص وظيفية من أجل أن تُشغل بالسعوديين.

ولفت إلى تجاوز نسب التوطين في المحلات التي تمت زيارتها ٥٢%.

كما أهاب "الدوسري" بأصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين، تجنباً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,730
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,570
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,853
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,723

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