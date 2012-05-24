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سحب ممطرة تُواعد الطائف وميسان وأضم و"المدني" يتفاعل داعيًا للحذر

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية حتى الساعة 8 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (الطائف، وميسان، أضم)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه حتى الساعة 8 مساءً.

مديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب ممطرة تُواعد الطائف وميسان وأضم و"المدني" يتفاعل داعيًا للحذر
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (الطائف، وميسان، أضم)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه حتى الساعة 8 مساءً.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
01:58 PM

سحب ممطرة تُواعد الطائف وميسان وأضم و"المدني" يتفاعل داعيًا للحذر

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية حتى الساعة 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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721

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (الطائف، وميسان، أضم)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه حتى الساعة 8 مساءً.

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