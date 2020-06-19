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"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 يونيو 2020، تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 150292 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1849 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 95764 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1184 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 53344، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1941

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 يونيو 2020، تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 150292 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1849 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 95764 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1184 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 53344، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1941

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
03:30 PM
اخر تعديل
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
04:27 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
54,484

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 يونيو 2020، تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 150292 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1849 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 95764 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1184 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 53344، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1941

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