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محافظ عفيف يرأس اجتماع لجنة الطوارئ للوقاية من "فيروس كورونا"

ناقش استعدادات القطاعات الحكومية لتطبيق الخطط الصحية الاحترازية

رأس محافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر اليوم بمقر المحافظة، اليوم الخميس، اجتماع لجنة الطوارئ لقياس مدى جاهزية الإجراءات والاحترازات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة من قِبل القطاعات الحكومية.

وفي التفاصيل، تحدث "ابن معمر" خلال الاجتماع عن الجهود الوقائية المبذولة من قِبل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله - لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد (covid 19) وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس.

وناقش الاجتماع مستجدات الإجراءات المنفذة من قِبل القطاعات الحكومية الصحية والبلدية والقطاعات ذات العلاقة لمتابعة تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات العليا، أيضًا تم مناقشة آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولاً لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن تطبيق الخطط الصحية الاحترازية بالمحافظة لسلامة المواطنين والمقيمين.

وحضر الاجتماع مدير مستشفى عفيف العام عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني ورئيس بلدية عفيف م.د. عيد بن محمد القرني، ومدير شرطة عفيف العقيد حمود بن حزام العتيبي، ومدير فرع المالية بدر معلث الضليعي، ومساعد مدير إدارة الدفاع المدني الرائد سعد بن محمد الحافي.

فيروس كورونا الجديد عفيف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ عفيف يرأس اجتماع لجنة الطوارئ للوقاية من "فيروس كورونا"
سبق

رأس محافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر اليوم بمقر المحافظة، اليوم الخميس، اجتماع لجنة الطوارئ لقياس مدى جاهزية الإجراءات والاحترازات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة من قِبل القطاعات الحكومية.

وفي التفاصيل، تحدث "ابن معمر" خلال الاجتماع عن الجهود الوقائية المبذولة من قِبل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله - لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد (covid 19) وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس.

وناقش الاجتماع مستجدات الإجراءات المنفذة من قِبل القطاعات الحكومية الصحية والبلدية والقطاعات ذات العلاقة لمتابعة تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات العليا، أيضًا تم مناقشة آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولاً لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن تطبيق الخطط الصحية الاحترازية بالمحافظة لسلامة المواطنين والمقيمين.

وحضر الاجتماع مدير مستشفى عفيف العام عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني ورئيس بلدية عفيف م.د. عيد بن محمد القرني، ومدير شرطة عفيف العقيد حمود بن حزام العتيبي، ومدير فرع المالية بدر معلث الضليعي، ومساعد مدير إدارة الدفاع المدني الرائد سعد بن محمد الحافي.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
09:19 PM

محافظ عفيف يرأس اجتماع لجنة الطوارئ للوقاية من "فيروس كورونا"

ناقش استعدادات القطاعات الحكومية لتطبيق الخطط الصحية الاحترازية

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فهد الغبيوي - عفيف
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رأس محافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر اليوم بمقر المحافظة، اليوم الخميس، اجتماع لجنة الطوارئ لقياس مدى جاهزية الإجراءات والاحترازات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة من قِبل القطاعات الحكومية.

وفي التفاصيل، تحدث "ابن معمر" خلال الاجتماع عن الجهود الوقائية المبذولة من قِبل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله - لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد (covid 19) وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس.

وناقش الاجتماع مستجدات الإجراءات المنفذة من قِبل القطاعات الحكومية الصحية والبلدية والقطاعات ذات العلاقة لمتابعة تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات العليا، أيضًا تم مناقشة آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولاً لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن تطبيق الخطط الصحية الاحترازية بالمحافظة لسلامة المواطنين والمقيمين.

وحضر الاجتماع مدير مستشفى عفيف العام عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني ورئيس بلدية عفيف م.د. عيد بن محمد القرني، ومدير شرطة عفيف العقيد حمود بن حزام العتيبي، ومدير فرع المالية بدر معلث الضليعي، ومساعد مدير إدارة الدفاع المدني الرائد سعد بن محمد الحافي.

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