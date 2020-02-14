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قبل سفرك.. 5 نصائح تساهم في وقايتك من فيروس "كورونا الجديد"

وفق وزارة الصحة السعودية.. وتشمل جميع الفيروسات

نشرت وزارة الصحة السعودية خمس نصائح من شأنها المساهمة في حماية المسافرين للخارج، من الوقاية من الإصابة بالفيروسات؛ ومنها فيروس كورونا الجديد.

وأول هذه الإرشادات: تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الرشح أو الإنفلونزا والسعال، ثم الحرص على غسل الأيدي باستمرار، مع تجنب ملامسة العين أو الأنف أو الفم قبل غسل الأيدي.

ورابعًا: الحرص على تجنُّب التعرض للحيوانات البرية أو في المزارع، وأخيرًا طهي الأكل بشكل جيد خاصة اللحوم والبيض.

وشدّدت "الصحة" على أنه يجب على الشخص عند الشعور بالتعب، التوجه لأقرب منشأة صحية، والتأكد من الحالة الصحية.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل سفرك.. 5 نصائح تساهم في وقايتك من فيروس "كورونا الجديد"
سبق

نشرت وزارة الصحة السعودية خمس نصائح من شأنها المساهمة في حماية المسافرين للخارج، من الوقاية من الإصابة بالفيروسات؛ ومنها فيروس كورونا الجديد.

وأول هذه الإرشادات: تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الرشح أو الإنفلونزا والسعال، ثم الحرص على غسل الأيدي باستمرار، مع تجنب ملامسة العين أو الأنف أو الفم قبل غسل الأيدي.

ورابعًا: الحرص على تجنُّب التعرض للحيوانات البرية أو في المزارع، وأخيرًا طهي الأكل بشكل جيد خاصة اللحوم والبيض.

وشدّدت "الصحة" على أنه يجب على الشخص عند الشعور بالتعب، التوجه لأقرب منشأة صحية، والتأكد من الحالة الصحية.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
07:16 PM

قبل سفرك.. 5 نصائح تساهم في وقايتك من فيروس "كورونا الجديد"

وفق وزارة الصحة السعودية.. وتشمل جميع الفيروسات

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
3,115

نشرت وزارة الصحة السعودية خمس نصائح من شأنها المساهمة في حماية المسافرين للخارج، من الوقاية من الإصابة بالفيروسات؛ ومنها فيروس كورونا الجديد.

وأول هذه الإرشادات: تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الرشح أو الإنفلونزا والسعال، ثم الحرص على غسل الأيدي باستمرار، مع تجنب ملامسة العين أو الأنف أو الفم قبل غسل الأيدي.

ورابعًا: الحرص على تجنُّب التعرض للحيوانات البرية أو في المزارع، وأخيرًا طهي الأكل بشكل جيد خاصة اللحوم والبيض.

وشدّدت "الصحة" على أنه يجب على الشخص عند الشعور بالتعب، التوجه لأقرب منشأة صحية، والتأكد من الحالة الصحية.

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