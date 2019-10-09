النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصدر مسؤول: السعودية تدين عدوان الجيش التركي على شمال شرق سوريا

أكد أنه تَعدٍّ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية

واس- الرياض: أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، وذلك في تعدٍّ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وعبّر المصدر عن قلق السعودية تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليميَّيْن، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

ونبّه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا فإن هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.

المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية الجيش التركي تركيا سوريا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصدر مسؤول: السعودية تدين عدوان الجيش التركي على شمال شرق سوريا
سبق

واس- الرياض: أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، وذلك في تعدٍّ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وعبّر المصدر عن قلق السعودية تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليميَّيْن، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

ونبّه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا فإن هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
09:52 PM
اخر تعديل
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
10:50 PM

مصدر مسؤول: السعودية تدين عدوان الجيش التركي على شمال شرق سوريا

أكد أنه تَعدٍّ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
25
12,241

واس- الرياض: أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، وذلك في تعدٍّ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وعبّر المصدر عن قلق السعودية تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليميَّيْن، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

ونبّه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا فإن هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,856
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,627
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,723
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,403

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة