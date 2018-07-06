النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد..خبراء "الفاو" يطلعون على أعمال مكافحة حمى الوادي المتصدع بجازان

فيما أكدت مصادر لـ"سبق" أنه لايوجد مايشكل أية مخاوف من المرض في المنطقة

اختتم مجموعة من الخبراء والمختصين بمنظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" ووكالة الثروة الحيوانية بالوزارة زيارتهم لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ؛ ضمن برنامج التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة في الرصد والسيطرة على الأمراض الحيوانية ؛ وذلك للاطلاع على أعمال مكافحة حمى الوادي المتصدع ولقاء المختصين.

وشملت الزيارة غرفة عمليات مكافحة مرض حمى الوادي المتصدع والعيادة البيطرية ومختبر التشخيص البيطري وزيارة ميدانية لمكتب الوزارة بمحافظة أبو عريش اطلعوا خلالها على عمليات المكافحة و زيارة مكتب الوزارة بمحافظة العارضة ومشاهدة عمليات الرش الأرضي والجوي للمستنقعات وزيارة مختبر الحشرات بالمحجر النباتي والحيواني بميناء جازان.

وفي ختام الزيارة ، اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بأعضاء الفريق وتم خلال الإجتماع مناقشة نتائج الزيارة ؛ حيث أبدى الخبراء سعادتهم بما اطلعوا عليه من أعمال نتيجة الجهد الذي يقوم به كافة منسوبي الفرع والمكاتب التابعة له في برنامج مكافحة مرض حمى الوادي المتصدع وبقية الامراض الحيوانية والأمراض المشتركة.

ومن جانب آخر، أشارت مصادر لـ"سبق" أنه لايوجد ما يشكل أية مخاوف من ناحية حمى الوادي المتصدع بمنطقة جازان.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد..خبراء "الفاو" يطلعون على أعمال مكافحة حمى الوادي المتصدع بجازان
سبق

اختتم مجموعة من الخبراء والمختصين بمنظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" ووكالة الثروة الحيوانية بالوزارة زيارتهم لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ؛ ضمن برنامج التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة في الرصد والسيطرة على الأمراض الحيوانية ؛ وذلك للاطلاع على أعمال مكافحة حمى الوادي المتصدع ولقاء المختصين.

وشملت الزيارة غرفة عمليات مكافحة مرض حمى الوادي المتصدع والعيادة البيطرية ومختبر التشخيص البيطري وزيارة ميدانية لمكتب الوزارة بمحافظة أبو عريش اطلعوا خلالها على عمليات المكافحة و زيارة مكتب الوزارة بمحافظة العارضة ومشاهدة عمليات الرش الأرضي والجوي للمستنقعات وزيارة مختبر الحشرات بالمحجر النباتي والحيواني بميناء جازان.

وفي ختام الزيارة ، اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بأعضاء الفريق وتم خلال الإجتماع مناقشة نتائج الزيارة ؛ حيث أبدى الخبراء سعادتهم بما اطلعوا عليه من أعمال نتيجة الجهد الذي يقوم به كافة منسوبي الفرع والمكاتب التابعة له في برنامج مكافحة مرض حمى الوادي المتصدع وبقية الامراض الحيوانية والأمراض المشتركة.

ومن جانب آخر، أشارت مصادر لـ"سبق" أنه لايوجد ما يشكل أية مخاوف من ناحية حمى الوادي المتصدع بمنطقة جازان.


06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
07:21 PM

شاهد..خبراء "الفاو" يطلعون على أعمال مكافحة حمى الوادي المتصدع بجازان

فيما أكدت مصادر لـ"سبق" أنه لايوجد مايشكل أية مخاوف من المرض في المنطقة

A A A
محمد المواسي - جازان
2
2,015

اختتم مجموعة من الخبراء والمختصين بمنظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" ووكالة الثروة الحيوانية بالوزارة زيارتهم لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ؛ ضمن برنامج التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة في الرصد والسيطرة على الأمراض الحيوانية ؛ وذلك للاطلاع على أعمال مكافحة حمى الوادي المتصدع ولقاء المختصين.

وشملت الزيارة غرفة عمليات مكافحة مرض حمى الوادي المتصدع والعيادة البيطرية ومختبر التشخيص البيطري وزيارة ميدانية لمكتب الوزارة بمحافظة أبو عريش اطلعوا خلالها على عمليات المكافحة و زيارة مكتب الوزارة بمحافظة العارضة ومشاهدة عمليات الرش الأرضي والجوي للمستنقعات وزيارة مختبر الحشرات بالمحجر النباتي والحيواني بميناء جازان.

وفي ختام الزيارة ، اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بأعضاء الفريق وتم خلال الإجتماع مناقشة نتائج الزيارة ؛ حيث أبدى الخبراء سعادتهم بما اطلعوا عليه من أعمال نتيجة الجهد الذي يقوم به كافة منسوبي الفرع والمكاتب التابعة له في برنامج مكافحة مرض حمى الوادي المتصدع وبقية الامراض الحيوانية والأمراض المشتركة.

ومن جانب آخر، أشارت مصادر لـ"سبق" أنه لايوجد ما يشكل أية مخاوف من ناحية حمى الوادي المتصدع بمنطقة جازان.


شارك برأيك
90
497

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,850
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,399
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,267
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,505

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

عبدالغني الشيخ
إرهاب سياسي بدعم آسيوي

إرهاب سياسي بدعم آسيوي

سلطان رديف
حدد موقعك على خرائط العقول!

حدد موقعك على خرائط العقول!

مرام المشاري
"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة