شاهد..خبراء "الفاو" يطلعون على أعمال مكافحة حمى الوادي المتصدع بجازان

فيما أكدت مصادر لـ"سبق" أنه لايوجد مايشكل أية مخاوف من المرض في المنطقة

اختتم مجموعة من الخبراء والمختصين بمنظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" ووكالة الثروة الحيوانية بالوزارة زيارتهم لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ؛ ضمن برنامج التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة في الرصد والسيطرة على الأمراض الحيوانية ؛ وذلك للاطلاع على أعمال مكافحة حمى الوادي المتصدع ولقاء المختصين.

وشملت الزيارة غرفة عمليات مكافحة مرض حمى الوادي المتصدع والعيادة البيطرية ومختبر التشخيص البيطري وزيارة ميدانية لمكتب الوزارة بمحافظة أبو عريش اطلعوا خلالها على عمليات المكافحة و زيارة مكتب الوزارة بمحافظة العارضة ومشاهدة عمليات الرش الأرضي والجوي للمستنقعات وزيارة مختبر الحشرات بالمحجر النباتي والحيواني بميناء جازان.

وفي ختام الزيارة ، اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بأعضاء الفريق وتم خلال الإجتماع مناقشة نتائج الزيارة ؛ حيث أبدى الخبراء سعادتهم بما اطلعوا عليه من أعمال نتيجة الجهد الذي يقوم به كافة منسوبي الفرع والمكاتب التابعة له في برنامج مكافحة مرض حمى الوادي المتصدع وبقية الامراض الحيوانية والأمراض المشتركة.

ومن جانب آخر، أشارت مصادر لـ"سبق" أنه لايوجد ما يشكل أية مخاوف من ناحية حمى الوادي المتصدع بمنطقة جازان.



