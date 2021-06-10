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بحضور "ماجد عبد الله".. افتتاح مركز جراحات العظام بـ"رعاية" الرياض

بمعايير وتقنيات عالمية ويضم 9 عيادات بمختلف التخصصات الدقيقة

تم اليوم افتتاح مركز جراحات العظام والتأهيل في مستشفى رعاية الرياض، بحضور الأسطورة الكابتن ماجد عبدالله، وقد صاحب الافتتاح مؤتمر جراحة العظام والإصابات المهنية، تناول فيه نخبة من الأطباء المتخصصين مواضيع التوعية وطرق العلاج والتحديات للإصابات المهنية.

ويحتوي المركز على: 9 عيادات للعظام بمختلف التخصصات الدقيقة، وغرفة عمليات صغرى، وقسم خاص بالأشعة التشخيصية، وغرف للتمريض وسحب عينات الدم.

ويتميز المركز بوجود عيادة الإصابات الرياضية، ويتم من خلالها علاج حالات الإصابات الرياضية، وحالات ما بعد العمليات الجراحية تحت إشراف نخبة من الأخصائيين والاستشاريين للعلاج الطبيعي، وعيادة علاج آلام العمود الفقري، وعيادة فحص اللياقة البدنية ومدى جاهزية اللاعب لبدء الموسم الرياضي.

بالإضافة إلى ذلك يتميز المركز بوجود صالة رياضية تضم أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية؛ مثل جهاز تحليل الحركة، جهاز اختبار قوة العضلات والوقاية من الإصابات الرياضية أو تكرارها، والعديد من الأجهزة الرياضية لتقوية العضلات وتأهيلها بإشراف طاقم طبي متخصص.

وتحرص إدارة المستشفى على دعم وتوفير كافة الإمكانيات والرعاية ساعية دومًا وراء كل جديد في عالم الطب؛ لتوفير الرعاية الطبية المتميزة وتحقيق رسالتها: رعاية صحية.. أكثر إنسانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور "ماجد عبد الله".. افتتاح مركز جراحات العظام بـ"رعاية" الرياض
سبق

تم اليوم افتتاح مركز جراحات العظام والتأهيل في مستشفى رعاية الرياض، بحضور الأسطورة الكابتن ماجد عبدالله، وقد صاحب الافتتاح مؤتمر جراحة العظام والإصابات المهنية، تناول فيه نخبة من الأطباء المتخصصين مواضيع التوعية وطرق العلاج والتحديات للإصابات المهنية.

ويحتوي المركز على: 9 عيادات للعظام بمختلف التخصصات الدقيقة، وغرفة عمليات صغرى، وقسم خاص بالأشعة التشخيصية، وغرف للتمريض وسحب عينات الدم.

ويتميز المركز بوجود عيادة الإصابات الرياضية، ويتم من خلالها علاج حالات الإصابات الرياضية، وحالات ما بعد العمليات الجراحية تحت إشراف نخبة من الأخصائيين والاستشاريين للعلاج الطبيعي، وعيادة علاج آلام العمود الفقري، وعيادة فحص اللياقة البدنية ومدى جاهزية اللاعب لبدء الموسم الرياضي.

بالإضافة إلى ذلك يتميز المركز بوجود صالة رياضية تضم أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية؛ مثل جهاز تحليل الحركة، جهاز اختبار قوة العضلات والوقاية من الإصابات الرياضية أو تكرارها، والعديد من الأجهزة الرياضية لتقوية العضلات وتأهيلها بإشراف طاقم طبي متخصص.

وتحرص إدارة المستشفى على دعم وتوفير كافة الإمكانيات والرعاية ساعية دومًا وراء كل جديد في عالم الطب؛ لتوفير الرعاية الطبية المتميزة وتحقيق رسالتها: رعاية صحية.. أكثر إنسانية.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
05:51 PM

بحضور "ماجد عبد الله".. افتتاح مركز جراحات العظام بـ"رعاية" الرياض

بمعايير وتقنيات عالمية ويضم 9 عيادات بمختلف التخصصات الدقيقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تم اليوم افتتاح مركز جراحات العظام والتأهيل في مستشفى رعاية الرياض، بحضور الأسطورة الكابتن ماجد عبدالله، وقد صاحب الافتتاح مؤتمر جراحة العظام والإصابات المهنية، تناول فيه نخبة من الأطباء المتخصصين مواضيع التوعية وطرق العلاج والتحديات للإصابات المهنية.

ويحتوي المركز على: 9 عيادات للعظام بمختلف التخصصات الدقيقة، وغرفة عمليات صغرى، وقسم خاص بالأشعة التشخيصية، وغرف للتمريض وسحب عينات الدم.

ويتميز المركز بوجود عيادة الإصابات الرياضية، ويتم من خلالها علاج حالات الإصابات الرياضية، وحالات ما بعد العمليات الجراحية تحت إشراف نخبة من الأخصائيين والاستشاريين للعلاج الطبيعي، وعيادة علاج آلام العمود الفقري، وعيادة فحص اللياقة البدنية ومدى جاهزية اللاعب لبدء الموسم الرياضي.

بالإضافة إلى ذلك يتميز المركز بوجود صالة رياضية تضم أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية؛ مثل جهاز تحليل الحركة، جهاز اختبار قوة العضلات والوقاية من الإصابات الرياضية أو تكرارها، والعديد من الأجهزة الرياضية لتقوية العضلات وتأهيلها بإشراف طاقم طبي متخصص.

وتحرص إدارة المستشفى على دعم وتوفير كافة الإمكانيات والرعاية ساعية دومًا وراء كل جديد في عالم الطب؛ لتوفير الرعاية الطبية المتميزة وتحقيق رسالتها: رعاية صحية.. أكثر إنسانية.

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