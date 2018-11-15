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"ماطرة" غدًا على الشمالية.. حالة يتوقّعها "التميمي" تتوسّع لتشمل هذه المناطق

قال: كتلة هوائية باردة تندفع لتنخفض معها الحرارة لمعدل شتوي والرطوبة ترتفع

كشف محلل الطقس محمد بن الخزّي التميمي، أنه ‏من المتوقع أن تتأثر أجواء المملكة -بمشيئة الله- بحالة جوية ممطرة متفاوتة تصل لـ"غزيرة" بداية من يوم غد السبت على الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، ثم تمتدّ وتتوسّع منتصف الأسبوع القادم لتشمل عدة مناطق؛ أبرزها المرتفعات الجنوبية، وشرقها، ومناطق مكة، والرياض، وأجزاء من القصيم، والشرقية.

وأضاف: "يأتي ذلك نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة لمعدل شتوي الأسبوع القادم، كما ترتفع نسبة الرطوبة السطحية فتنتشر سحب النفيض المنخفضة، وقد يتشكل الضباب صباحًا في بعض الجهات، كما تبشر التوقعات باستمرار وتعاقب الحالات الجوية الممطرة على المملكة لما تبقى من الوسم بإذن الله".

حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ماطرة" غدًا على الشمالية.. حالة يتوقّعها "التميمي" تتوسّع لتشمل هذه المناطق
سبق

كشف محلل الطقس محمد بن الخزّي التميمي، أنه ‏من المتوقع أن تتأثر أجواء المملكة -بمشيئة الله- بحالة جوية ممطرة متفاوتة تصل لـ"غزيرة" بداية من يوم غد السبت على الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، ثم تمتدّ وتتوسّع منتصف الأسبوع القادم لتشمل عدة مناطق؛ أبرزها المرتفعات الجنوبية، وشرقها، ومناطق مكة، والرياض، وأجزاء من القصيم، والشرقية.

وأضاف: "يأتي ذلك نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة لمعدل شتوي الأسبوع القادم، كما ترتفع نسبة الرطوبة السطحية فتنتشر سحب النفيض المنخفضة، وقد يتشكل الضباب صباحًا في بعض الجهات، كما تبشر التوقعات باستمرار وتعاقب الحالات الجوية الممطرة على المملكة لما تبقى من الوسم بإذن الله".

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
08:24 PM

"ماطرة" غدًا على الشمالية.. حالة يتوقّعها "التميمي" تتوسّع لتشمل هذه المناطق

قال: كتلة هوائية باردة تندفع لتنخفض معها الحرارة لمعدل شتوي والرطوبة ترتفع

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مهنا التميمي - القصيم
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كشف محلل الطقس محمد بن الخزّي التميمي، أنه ‏من المتوقع أن تتأثر أجواء المملكة -بمشيئة الله- بحالة جوية ممطرة متفاوتة تصل لـ"غزيرة" بداية من يوم غد السبت على الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، ثم تمتدّ وتتوسّع منتصف الأسبوع القادم لتشمل عدة مناطق؛ أبرزها المرتفعات الجنوبية، وشرقها، ومناطق مكة، والرياض، وأجزاء من القصيم، والشرقية.

وأضاف: "يأتي ذلك نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة لمعدل شتوي الأسبوع القادم، كما ترتفع نسبة الرطوبة السطحية فتنتشر سحب النفيض المنخفضة، وقد يتشكل الضباب صباحًا في بعض الجهات، كما تبشر التوقعات باستمرار وتعاقب الحالات الجوية الممطرة على المملكة لما تبقى من الوسم بإذن الله".

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