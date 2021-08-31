"بيئة تربة" تشارك في مهرجان التمور للتأكد من سلامتها وخلوها من المبيدات

مزارع المحافظة تتجاوز 3000 وتشتهر بإنتاج أشكال وأحجام وأصناف مختلفة

تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في مهرجان التمور بمحافظة تربة. وقال مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس محمد بن سعد المنبهي، إن من مهام مكتب الوزارة بالمهرجان هو التأكد من سلامة التمور وخلوها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وفقاً للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء، وذلك حفاظاً على صحة المستهلكين.

وأشار إلى أن العينات تحال إلى المختبرات للتحقق من خلوها من متبقيات المبيدات، ومدى مأمونيتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات أو المزارع المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كأمانة المحافظة، وهيئة الغذاء والدواء.

من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن المهرجان يسهم في تسويق منتج التمور وتحويل التمور من منتجٍ زراعي إلى منتجٍ اقتصادي واستثماري وسياحي كبير ومميز، وللتعريف بأنواع وأصناف التمور الموجودة في محافظة تربة، كذلك لتبادل الخبرات بين المنتجين والمسوقين والمهتمين بتصنيع وتسويق التمور من مختلف أرجاء المملكة.

ويأتي المهرجان متوافقاً مع موعد نضوج التمور بالمحافظة وامتداداً للنجاحات التي حظيت بها مهرجانات التمور في الأعوام الماضية، والتي تعكس ما تتمتع به المنطقة من مقومات زراعية وسياحية واستثمارية.

حيث يحظى بمشاركة كبيرة من أصحاب المزارع والتجار من خلال عروض المزارعين والمنتجين لأصناف التمور المنتجة من مزارع تربة، والتي تتجاوز أكثر من 3000 مزرعة، وتشتهر بإنتاج التمور بأشكال وأحجام وأصناف مختلفة، كما يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات الفنية، إضافة لعرض المنتجات الحرفية التقليدية مثل الأدوات والمشغولات اليدوية.