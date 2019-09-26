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أمير عسير يوجّه بالوقوف على حالة مريضة سمنة مفرطة

يبلغ وزنها 198 كجم.. واللجنة الطبية تقدّم لها التوصيات

وجّه أمير منطقة عسير تركي بن طلال، الشؤون الصحية بالوقوف على حالة امرأة تعاني من السمنة والرفع بالتقارير اللازمة عن حالتها وتقديم أفضل الخدمات الطبية لها.

وقد استقبل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، في مقر المحافظة اليوم، وفدًا مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة لبحث حالة المواطنة التي تعاني من سمنة مفرطة إذ يبلغ وزنها 198 كجم، وذلك بحضور الدكتور مترك آل مترك والدكتور علي ناصر استشاري جراحات السمنة.

وقال "الفلقي": بعد معاينة حالة المريضة، أوصى الوفد المريضة بتقليل وزنها إلى 160 كجم، وذلك لتجنب حدوث أي مضاعفات ، كما أوصى الوفد بالحمية الغذائية والتنسيق مع أحد الأطباء المتخصصين في ذلك ، خاصة أن المريضة من سكان المحافظة .

وشدد الوفد على أهمية متابعة الحالة والتواصل مع اللجنة مباشرة وإبلاغها عن أي تطورات.

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أمير عسير يوجّه بالوقوف على حالة مريضة سمنة مفرطة
سبق

وجّه أمير منطقة عسير تركي بن طلال، الشؤون الصحية بالوقوف على حالة امرأة تعاني من السمنة والرفع بالتقارير اللازمة عن حالتها وتقديم أفضل الخدمات الطبية لها.

وقد استقبل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، في مقر المحافظة اليوم، وفدًا مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة لبحث حالة المواطنة التي تعاني من سمنة مفرطة إذ يبلغ وزنها 198 كجم، وذلك بحضور الدكتور مترك آل مترك والدكتور علي ناصر استشاري جراحات السمنة.

وقال "الفلقي": بعد معاينة حالة المريضة، أوصى الوفد المريضة بتقليل وزنها إلى 160 كجم، وذلك لتجنب حدوث أي مضاعفات ، كما أوصى الوفد بالحمية الغذائية والتنسيق مع أحد الأطباء المتخصصين في ذلك ، خاصة أن المريضة من سكان المحافظة .

وشدد الوفد على أهمية متابعة الحالة والتواصل مع اللجنة مباشرة وإبلاغها عن أي تطورات.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
05:11 PM

أمير عسير يوجّه بالوقوف على حالة مريضة سمنة مفرطة

يبلغ وزنها 198 كجم.. واللجنة الطبية تقدّم لها التوصيات

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محمد طيران - عسير
4
3,363

وجّه أمير منطقة عسير تركي بن طلال، الشؤون الصحية بالوقوف على حالة امرأة تعاني من السمنة والرفع بالتقارير اللازمة عن حالتها وتقديم أفضل الخدمات الطبية لها.

وقد استقبل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، في مقر المحافظة اليوم، وفدًا مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة لبحث حالة المواطنة التي تعاني من سمنة مفرطة إذ يبلغ وزنها 198 كجم، وذلك بحضور الدكتور مترك آل مترك والدكتور علي ناصر استشاري جراحات السمنة.

وقال "الفلقي": بعد معاينة حالة المريضة، أوصى الوفد المريضة بتقليل وزنها إلى 160 كجم، وذلك لتجنب حدوث أي مضاعفات ، كما أوصى الوفد بالحمية الغذائية والتنسيق مع أحد الأطباء المتخصصين في ذلك ، خاصة أن المريضة من سكان المحافظة .

وشدد الوفد على أهمية متابعة الحالة والتواصل مع اللجنة مباشرة وإبلاغها عن أي تطورات.

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