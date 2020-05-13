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بارق.. ضبط 60 كيلوجرام أسماك فاسدة جرى إتلافها على الفور

البلدية: ظهرت عليها علامات الفساد والتعفن وضبطت لدى بائع جوال

ضبطت بلدية محافظة بارق، الأربعاء، 60 كيلو أسماك فاسدة مع بائع متجول.

جاء ذلك بعد رصد مخالفات صحية كاستخدام وسيلة نقل غير مهيأة ونقلها في درجة حرارة مرتفعة، وعدم توفير الكمية الكافية من الثلج لحفظ الأسماك، وظهرت عليها علامات الفساد والتعفن.

وجرى إتلاف كامل الأسماك الفاسدة المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بتوجيه من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن، الذي أكد حرص البلدية على سلامة الأغذية التي تقدم للمواطن والمقيم. ووجه بتكثيف الجولات الرقابية في الصباح والمساء.

بلدية محافظة بارق أسماك فاسدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بارق.. ضبط 60 كيلوجرام أسماك فاسدة جرى إتلافها على الفور
سبق

ضبطت بلدية محافظة بارق، الأربعاء، 60 كيلو أسماك فاسدة مع بائع متجول.

جاء ذلك بعد رصد مخالفات صحية كاستخدام وسيلة نقل غير مهيأة ونقلها في درجة حرارة مرتفعة، وعدم توفير الكمية الكافية من الثلج لحفظ الأسماك، وظهرت عليها علامات الفساد والتعفن.

وجرى إتلاف كامل الأسماك الفاسدة المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بتوجيه من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن، الذي أكد حرص البلدية على سلامة الأغذية التي تقدم للمواطن والمقيم. ووجه بتكثيف الجولات الرقابية في الصباح والمساء.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
09:30 PM

بارق.. ضبط 60 كيلوجرام أسماك فاسدة جرى إتلافها على الفور

البلدية: ظهرت عليها علامات الفساد والتعفن وضبطت لدى بائع جوال

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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ضبطت بلدية محافظة بارق، الأربعاء، 60 كيلو أسماك فاسدة مع بائع متجول.

جاء ذلك بعد رصد مخالفات صحية كاستخدام وسيلة نقل غير مهيأة ونقلها في درجة حرارة مرتفعة، وعدم توفير الكمية الكافية من الثلج لحفظ الأسماك، وظهرت عليها علامات الفساد والتعفن.

وجرى إتلاف كامل الأسماك الفاسدة المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بتوجيه من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن، الذي أكد حرص البلدية على سلامة الأغذية التي تقدم للمواطن والمقيم. ووجه بتكثيف الجولات الرقابية في الصباح والمساء.

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