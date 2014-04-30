شاهد .. الأمطار تشكل لوحة جمالية برياض سدير والمجمعة والزلفى

اجتذبت محبي البر والمتنزهين .. والرمال الذهبية زادتها روعة

امتلأ عدد من "الفياض والرياض" في إقليم سدير - شمالي العاصمة الرياض، نتيجة الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين؛ الأمر الذي جذب المتنزهين ومحبي البر.

ومن أهم الأماكن التي امتلأت بمياه السيول: روضة النظيم، وروضة الخفيسات شمال مركز تمير بسدير، وروضة طاسان، وروضة أم سدر جنوب مركز القاعية شرق محافظة المجمعة، وملأت السيول روضة الذيابة شمال الأرطاوية شمال شرق محافظة المجمعة.

كما غمرت مياه الأمطار روضة الكسر التي تقع على أطراف روضة السبلة، من جهة الشمال شرقي محافظة الزلفي، وتعد الوجهة الأولى للمتنزهين الذين استهوتهم شواطئها الممتدة على مسافة تزيد على 8 كم وسط الرمال الذهبية، التي زادتها جمالاً وأعطتها منظراً أخاذاً شكلت معه لوحة متميزة ومتنفساً لعشاق البر.