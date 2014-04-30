النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. الأمطار تشكل لوحة جمالية برياض سدير والمجمعة والزلفى

اجتذبت محبي البر والمتنزهين .. والرمال الذهبية زادتها روعة

امتلأ عدد من "الفياض والرياض" في إقليم سدير - شمالي العاصمة الرياض، نتيجة الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين؛ الأمر الذي جذب المتنزهين ومحبي البر.

ومن أهم الأماكن التي امتلأت بمياه السيول: روضة النظيم، وروضة الخفيسات شمال مركز تمير بسدير، وروضة طاسان، وروضة أم سدر جنوب مركز القاعية شرق محافظة المجمعة، وملأت السيول روضة الذيابة شمال الأرطاوية شمال شرق محافظة المجمعة.

كما غمرت مياه الأمطار روضة الكسر التي تقع على أطراف روضة السبلة، من جهة الشمال شرقي محافظة الزلفي، وتعد الوجهة الأولى للمتنزهين الذين استهوتهم شواطئها الممتدة على مسافة تزيد على 8 كم وسط الرمال الذهبية، التي زادتها جمالاً وأعطتها منظراً أخاذاً شكلت معه لوحة متميزة ومتنفساً لعشاق البر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. الأمطار تشكل لوحة جمالية برياض سدير والمجمعة والزلفى
سبق

امتلأ عدد من "الفياض والرياض" في إقليم سدير - شمالي العاصمة الرياض، نتيجة الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين؛ الأمر الذي جذب المتنزهين ومحبي البر.

ومن أهم الأماكن التي امتلأت بمياه السيول: روضة النظيم، وروضة الخفيسات شمال مركز تمير بسدير، وروضة طاسان، وروضة أم سدر جنوب مركز القاعية شرق محافظة المجمعة، وملأت السيول روضة الذيابة شمال الأرطاوية شمال شرق محافظة المجمعة.

كما غمرت مياه الأمطار روضة الكسر التي تقع على أطراف روضة السبلة، من جهة الشمال شرقي محافظة الزلفي، وتعد الوجهة الأولى للمتنزهين الذين استهوتهم شواطئها الممتدة على مسافة تزيد على 8 كم وسط الرمال الذهبية، التي زادتها جمالاً وأعطتها منظراً أخاذاً شكلت معه لوحة متميزة ومتنفساً لعشاق البر.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
12:20 PM

شاهد .. الأمطار تشكل لوحة جمالية برياض سدير والمجمعة والزلفى

اجتذبت محبي البر والمتنزهين .. والرمال الذهبية زادتها روعة

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
3
13,315

امتلأ عدد من "الفياض والرياض" في إقليم سدير - شمالي العاصمة الرياض، نتيجة الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين؛ الأمر الذي جذب المتنزهين ومحبي البر.

ومن أهم الأماكن التي امتلأت بمياه السيول: روضة النظيم، وروضة الخفيسات شمال مركز تمير بسدير، وروضة طاسان، وروضة أم سدر جنوب مركز القاعية شرق محافظة المجمعة، وملأت السيول روضة الذيابة شمال الأرطاوية شمال شرق محافظة المجمعة.

كما غمرت مياه الأمطار روضة الكسر التي تقع على أطراف روضة السبلة، من جهة الشمال شرقي محافظة الزلفي، وتعد الوجهة الأولى للمتنزهين الذين استهوتهم شواطئها الممتدة على مسافة تزيد على 8 كم وسط الرمال الذهبية، التي زادتها جمالاً وأعطتها منظراً أخاذاً شكلت معه لوحة متميزة ومتنفساً لعشاق البر.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,133
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة