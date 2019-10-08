النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تنمية الأفلاج" تكرّم قائد مدرسة ومعلمًا رَفَضا الإجازة المرضية حرصًا على مصلحة الطلاب

"سبق" انفردت بنشر إخلاصهم في عملهم

كرّمت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج، مساء اليوم الثلاثاء؛ قائد مدرسة ومعلمًا بالمحافظة رَفَضا الإجازة المرضية من أجل مصلحة طلابهم.


وكان قائد ابتدائية الفيصلية بالأفلاج، مسفر الشكرة، قد قطع إجازته وتحامل على إصابته بكسر في اليد لتقديم رسالة التعليم السامية على أكمل وجه، وزرع القيمة الإيجابية في نفوس النشء، كما رفض المعلم بابتدائية أحمد بن حنبل راشد الفرشان، الإجازة المرضية وباشر عمله دون انقطاع رغم منحه الإجازة بعد عملية جراحية.


ويأتي تكريم قائد المدرسة والمعلم من لجنة تنمية الأفلاج تقديرًا لموقفهم التربوي المتمثل في التفاني والإخلاص، وتعظيمًا لرسالتهم السامية، وتزامنًا مع احتفالات يوم المعلم العالمي.

وكانت "سبق" قد نشرت عن موقف قائد المدرسة والمعلم التي تجسّدت فيه معاني التفاني والإخلاص، ولقي ذلك إشادة وثناء من المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تنمية الأفلاج" تكرّم قائد مدرسة ومعلمًا رَفَضا الإجازة المرضية حرصًا على مصلحة الطلاب
سبق

كرّمت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج، مساء اليوم الثلاثاء؛ قائد مدرسة ومعلمًا بالمحافظة رَفَضا الإجازة المرضية من أجل مصلحة طلابهم.


وكان قائد ابتدائية الفيصلية بالأفلاج، مسفر الشكرة، قد قطع إجازته وتحامل على إصابته بكسر في اليد لتقديم رسالة التعليم السامية على أكمل وجه، وزرع القيمة الإيجابية في نفوس النشء، كما رفض المعلم بابتدائية أحمد بن حنبل راشد الفرشان، الإجازة المرضية وباشر عمله دون انقطاع رغم منحه الإجازة بعد عملية جراحية.


ويأتي تكريم قائد المدرسة والمعلم من لجنة تنمية الأفلاج تقديرًا لموقفهم التربوي المتمثل في التفاني والإخلاص، وتعظيمًا لرسالتهم السامية، وتزامنًا مع احتفالات يوم المعلم العالمي.

وكانت "سبق" قد نشرت عن موقف قائد المدرسة والمعلم التي تجسّدت فيه معاني التفاني والإخلاص، ولقي ذلك إشادة وثناء من المجتمع.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
08:32 PM

"تنمية الأفلاج" تكرّم قائد مدرسة ومعلمًا رَفَضا الإجازة المرضية حرصًا على مصلحة الطلاب

"سبق" انفردت بنشر إخلاصهم في عملهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
107

كرّمت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج، مساء اليوم الثلاثاء؛ قائد مدرسة ومعلمًا بالمحافظة رَفَضا الإجازة المرضية من أجل مصلحة طلابهم.


وكان قائد ابتدائية الفيصلية بالأفلاج، مسفر الشكرة، قد قطع إجازته وتحامل على إصابته بكسر في اليد لتقديم رسالة التعليم السامية على أكمل وجه، وزرع القيمة الإيجابية في نفوس النشء، كما رفض المعلم بابتدائية أحمد بن حنبل راشد الفرشان، الإجازة المرضية وباشر عمله دون انقطاع رغم منحه الإجازة بعد عملية جراحية.


ويأتي تكريم قائد المدرسة والمعلم من لجنة تنمية الأفلاج تقديرًا لموقفهم التربوي المتمثل في التفاني والإخلاص، وتعظيمًا لرسالتهم السامية، وتزامنًا مع احتفالات يوم المعلم العالمي.

وكانت "سبق" قد نشرت عن موقف قائد المدرسة والمعلم التي تجسّدت فيه معاني التفاني والإخلاص، ولقي ذلك إشادة وثناء من المجتمع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,763
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,595
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,662
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,347

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة