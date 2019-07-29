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"شعبي" يتقلد رتبة "رئيس رقباء"

قلد مديرشرطة محافظة صامطه العقيد سعد القحطاني ومساعده العقيد أحمد البارقي رئيس الشؤون الإدارية يوسف شعبي، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".

وأعرب "شعبي" عن شكره وامتنانه، وسأل المولى أن تكون الترقية عونًا ودافعاً له لبذل المزيدمن العطاء في خدمة الدين والوطن والقيادة.

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"شعبي" يتقلد رتبة "رئيس رقباء"
سبق

قلد مديرشرطة محافظة صامطه العقيد سعد القحطاني ومساعده العقيد أحمد البارقي رئيس الشؤون الإدارية يوسف شعبي، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".

وأعرب "شعبي" عن شكره وامتنانه، وسأل المولى أن تكون الترقية عونًا ودافعاً له لبذل المزيدمن العطاء في خدمة الدين والوطن والقيادة.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
02:04 PM

"شعبي" يتقلد رتبة "رئيس رقباء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قلد مديرشرطة محافظة صامطه العقيد سعد القحطاني ومساعده العقيد أحمد البارقي رئيس الشؤون الإدارية يوسف شعبي، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".

وأعرب "شعبي" عن شكره وامتنانه، وسأل المولى أن تكون الترقية عونًا ودافعاً له لبذل المزيدمن العطاء في خدمة الدين والوطن والقيادة.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,265
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,378
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,335
29 مليار ..

29 مليار ..

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