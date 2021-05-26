فريق التمكين المجتمعي بمركز صحي السر يطلق مشروع تحسين مصلى العيد

يبدأ بطلاء أسواره ثم الصيانة العامة وتحسين الأرضية وينتهي بتجميل المكان

انطلقت أولى مراحل مشروع التمكين المجتمعي لمركز صحي السر، التابع لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، حيث يعنى المشروع بتحسين مصلى العيد بالمنطقة وذلك بمشاركة أعضاء فريق التمكين المجتمعي بالمركز، بقيادة مدير المركز الصحي الاخصائي منصور السواط وعمدة الحي فواز السواط ومن الكادر الصحي عبدالرحمن حامد السواط وأحمد خلف الجودي، وأعيان وأهالي الحي المساهمين في دعم وتنفيذ المشروع.

ويتدرج المشروع بعدة مراحل بدءاً بطلاء أسوار المصلى وامتداداً إلى الصيانة العامة وتحسين أرضية المصلى انتهاء بتجميل المكان باللوحات والزخارف والمخطوطات الجدارية الإسلامية والإبداعية.

الجدير بالذكر أن المشروع يحظى بمتابعة مدير مجمع الملك فيصل الطبي أخصائي أول مبارك اليامي والصحة العامة بالمجمع محمد الحسيكي والتثقيف وتعزيز الصحة ومشرفة مبادرة التمكين المجتمعي شادية الزايدي.