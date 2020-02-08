وفاة أول أمريكي بفيروس "كورونا" في ووهان الصينية

تسجيل 717 حالة وفاة مع نهاية يوم الجمعة

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الصينية بكين، وفاة أول مواطن أمريكي في مدينة ووهان الصينية في الـ6 من فبراير الجاري بعد إصابته بفيروس "كورونا".

فيما أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد، إلى 717 حالة وفاة مع نهاية يوم الجمعة.

وأوضح إقليم هوبي الصيني تسجيل 81 حالة وفاة جديدة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة في الإقليم إلى 699 حالة.

وقالت مفوضية الصحة في الإقليم إنه تمّ تسجيل 2841 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي بسبب عدوى بالفيروس، وكان من بين هؤلاء المصابين 1985 شخصاً في مدينة ووهان وحدها؛ بؤرة تفشي الفيروس.