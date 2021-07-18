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"الشهري" يفرض جملًا تكتيكية وفنية وبدنية على لاعبي الأولمبي

تحضيرًا لمواجهة ساحل العاج في طوكيو 2020

يكثف المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم تحضيراته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؛ حيث يواجه نظيره ساحل العاج، الخميس المقبل.

وأجرى لاعبو الأخضر، الأحد، تدريباتهم بقيادة المدرب "الوطني" سعد الشهري، الذي فرض عددًا من الجمل التكتيكية والفنية والبدنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب، ركز من خلالها على الجانب الدفاعي في الكرات العرضية.


ويفتتح الأخضر مشواره الأولمبي بمواجهة منتخب ساحل العاج على ملعب يوكوهاما لحساب المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه البرازيل وألمانيا.

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشهري" يفرض جملًا تكتيكية وفنية وبدنية على لاعبي الأولمبي
سبق

يكثف المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم تحضيراته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؛ حيث يواجه نظيره ساحل العاج، الخميس المقبل.

وأجرى لاعبو الأخضر، الأحد، تدريباتهم بقيادة المدرب "الوطني" سعد الشهري، الذي فرض عددًا من الجمل التكتيكية والفنية والبدنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب، ركز من خلالها على الجانب الدفاعي في الكرات العرضية.


ويفتتح الأخضر مشواره الأولمبي بمواجهة منتخب ساحل العاج على ملعب يوكوهاما لحساب المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه البرازيل وألمانيا.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
09:35 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:49 AM

"الشهري" يفرض جملًا تكتيكية وفنية وبدنية على لاعبي الأولمبي

تحضيرًا لمواجهة ساحل العاج في طوكيو 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكثف المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم تحضيراته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؛ حيث يواجه نظيره ساحل العاج، الخميس المقبل.

وأجرى لاعبو الأخضر، الأحد، تدريباتهم بقيادة المدرب "الوطني" سعد الشهري، الذي فرض عددًا من الجمل التكتيكية والفنية والبدنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب، ركز من خلالها على الجانب الدفاعي في الكرات العرضية.


ويفتتح الأخضر مشواره الأولمبي بمواجهة منتخب ساحل العاج على ملعب يوكوهاما لحساب المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه البرازيل وألمانيا.

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