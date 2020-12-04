النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن

أثناء إجراء الضحايا عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية/ في العقدين الثاني والثالث من العمر)، متلبسين بعد تورطهما بجرائم بذات النمط والسلوك، المتمثل في الاحتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها.
وقال "الكريديس": تم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها، كما ضبط بحوزتهما (37) بطاقة صراف آلي و(10) أجهزة هواتف متنقلة متنوعة ومصاغاتٍ ذهبية ومبلغ مالي قدره (31,798) ريالاً، فيما بلغت قيمة العمليات الشرائية التي نفذت من خلال البطاقات المسروقة (720,000) ريالاً.
وأضاف: تم توقيفهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن
سبق

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية/ في العقدين الثاني والثالث من العمر)، متلبسين بعد تورطهما بجرائم بذات النمط والسلوك، المتمثل في الاحتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها.
وقال "الكريديس": تم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها، كما ضبط بحوزتهما (37) بطاقة صراف آلي و(10) أجهزة هواتف متنقلة متنوعة ومصاغاتٍ ذهبية ومبلغ مالي قدره (31,798) ريالاً، فيما بلغت قيمة العمليات الشرائية التي نفذت من خلال البطاقات المسروقة (720,000) ريالاً.
وأضاف: تم توقيفهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
04:54 PM

شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن

أثناء إجراء الضحايا عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
562

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية/ في العقدين الثاني والثالث من العمر)، متلبسين بعد تورطهما بجرائم بذات النمط والسلوك، المتمثل في الاحتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها.
وقال "الكريديس": تم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها، كما ضبط بحوزتهما (37) بطاقة صراف آلي و(10) أجهزة هواتف متنقلة متنوعة ومصاغاتٍ ذهبية ومبلغ مالي قدره (31,798) ريالاً، فيما بلغت قيمة العمليات الشرائية التي نفذت من خلال البطاقات المسروقة (720,000) ريالاً.
وأضاف: تم توقيفهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,320
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,381
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,127
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,769

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة