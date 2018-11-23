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"أبو الغيط" يأمل بأن يسهم الاتفاق السياسي في استكمال عملية الانتقال بالسودان

أكد دعم الجامعة العربية لكل ما يحقق السلام والاستقرار في البلاد

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين عن أمله بأن يسهم الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في استكمال عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

وأكد "أبو الغيط" دعم الجامعة العربية لكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أبو الغيط" يأمل بأن يسهم الاتفاق السياسي في استكمال عملية الانتقال بالسودان
سبق

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين عن أمله بأن يسهم الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في استكمال عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

وأكد "أبو الغيط" دعم الجامعة العربية لكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
09:02 PM

"أبو الغيط" يأمل بأن يسهم الاتفاق السياسي في استكمال عملية الانتقال بالسودان

أكد دعم الجامعة العربية لكل ما يحقق السلام والاستقرار في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين عن أمله بأن يسهم الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في استكمال عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

وأكد "أبو الغيط" دعم الجامعة العربية لكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

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