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"التجارة" تطلق مواسم التخفيضات لعام 2020م

أعلنت وزارة التجارة عن قائمة مواسم التخفيضات خلال العام الجاري 2020 لتمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيًا، وأبرزها: تخفيضات مواسم المناطق، وموسم العيدين، وموسم نهاية العام، حيث توفر على التجّار استخدام الرصيد الخاص لديهم في نظام التخفيضات الإلكتروني بشكل سهل وميسر.

وتدعو الوزارة أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني:

‏Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

وتمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونيًا عبر نظام سداد ومن ثم طباعة الترخيص.

يُذكر أن عدد تراخيص التخفيضات في العام الماضي تجاوزت حاجز 98 ألف ترخيص تم تسجيلها إلكترونيًا لإصدار تراخيص التخفيضات من قِبل الوزارة بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم خدماتها إلكترونيًا بشكل سهل وميسر للمستفيدين.

وزارة التجارة تراخيص التخفيضات مواسم التخفيضات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تطلق مواسم التخفيضات لعام 2020م
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن قائمة مواسم التخفيضات خلال العام الجاري 2020 لتمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيًا، وأبرزها: تخفيضات مواسم المناطق، وموسم العيدين، وموسم نهاية العام، حيث توفر على التجّار استخدام الرصيد الخاص لديهم في نظام التخفيضات الإلكتروني بشكل سهل وميسر.

وتدعو الوزارة أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني:

‏Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

وتمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونيًا عبر نظام سداد ومن ثم طباعة الترخيص.

يُذكر أن عدد تراخيص التخفيضات في العام الماضي تجاوزت حاجز 98 ألف ترخيص تم تسجيلها إلكترونيًا لإصدار تراخيص التخفيضات من قِبل الوزارة بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم خدماتها إلكترونيًا بشكل سهل وميسر للمستفيدين.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
10:05 PM

"التجارة" تطلق مواسم التخفيضات لعام 2020م

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,904

أعلنت وزارة التجارة عن قائمة مواسم التخفيضات خلال العام الجاري 2020 لتمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيًا، وأبرزها: تخفيضات مواسم المناطق، وموسم العيدين، وموسم نهاية العام، حيث توفر على التجّار استخدام الرصيد الخاص لديهم في نظام التخفيضات الإلكتروني بشكل سهل وميسر.

وتدعو الوزارة أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني:

‏Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

وتمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونيًا عبر نظام سداد ومن ثم طباعة الترخيص.

يُذكر أن عدد تراخيص التخفيضات في العام الماضي تجاوزت حاجز 98 ألف ترخيص تم تسجيلها إلكترونيًا لإصدار تراخيص التخفيضات من قِبل الوزارة بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم خدماتها إلكترونيًا بشكل سهل وميسر للمستفيدين.

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