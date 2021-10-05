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بقيمة 1.8 مليار دولار.. توقيع مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر

عبدالعزيز بن سلمان: سيمكّننا من الانتقال إلى آفاق أكبر.. 3000 ميغاواط

وقّعت السعودية ومصر، اليوم، اتفاقية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقيمة 1.8 مليار دولار.

وتتضمن الاتفاقية تعزيز تبادل القدرات الكهربائية بين الرياض والقاهرة ومصر بدءًا من 2022.

حيث سيصل حجم التبادل إلى 3000 ميغاواط من الكهرباء، بين البلدين، عقب انتهاء المشروع.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: الربط الكهربائي بين #المملكة و#مصر سيمكّننا من الانتقال إلى آفاق أكبر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بقيمة 1.8 مليار دولار.. توقيع مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر
سبق

وقّعت السعودية ومصر، اليوم، اتفاقية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقيمة 1.8 مليار دولار.

وتتضمن الاتفاقية تعزيز تبادل القدرات الكهربائية بين الرياض والقاهرة ومصر بدءًا من 2022.

حيث سيصل حجم التبادل إلى 3000 ميغاواط من الكهرباء، بين البلدين، عقب انتهاء المشروع.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: الربط الكهربائي بين #المملكة و#مصر سيمكّننا من الانتقال إلى آفاق أكبر.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
12:16 PM

بقيمة 1.8 مليار دولار.. توقيع مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر

عبدالعزيز بن سلمان: سيمكّننا من الانتقال إلى آفاق أكبر.. 3000 ميغاواط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت السعودية ومصر، اليوم، اتفاقية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقيمة 1.8 مليار دولار.

وتتضمن الاتفاقية تعزيز تبادل القدرات الكهربائية بين الرياض والقاهرة ومصر بدءًا من 2022.

حيث سيصل حجم التبادل إلى 3000 ميغاواط من الكهرباء، بين البلدين، عقب انتهاء المشروع.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: الربط الكهربائي بين #المملكة و#مصر سيمكّننا من الانتقال إلى آفاق أكبر.

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