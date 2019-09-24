يتلقى الملازم فيصل بن فهد بن عيد الصيدلاني الجهني، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية.
"الجهني" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية
يتلقى الملازم فيصل بن فهد بن عيد الصيدلاني الجهني، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية.
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"الجهني" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-24
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
10:59 PM
"الجهني" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية
يتلقى الملازم فيصل بن فهد بن عيد الصيدلاني الجهني، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية.
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