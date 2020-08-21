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مريض السمنة "سليماني" يتخلص من معاناته بعد خطة علاجية بالطائف

"سبق" نشرت حالته فكان التجاوب من مديرية الصحة عبر جراحة ناجحة

نجح مركز البدانة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في تخليص مريض السمنة "متعب سليماني"، من معاناته، بعد أن خضع لخطة علاجية عاجلة وتدخّل جراحي ناجح داخل المركز؛ من خلال فريق طبي متخصص بقيادة رئيس مركز البدانة استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة الدكتور خالد الشريف.

وتماثل مريض السمنة للشفاء وغادر المستشفى إلى منزله.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، قد تفاعلت -نهاية ذي القعدة الماضي- مع مناشدة مريض السمنة متعب بن عبدالقادر سليماني، التي نشرتها "سبق" تحت عنوان "سليماني يزن 200 كجم ويناشد "الصحة" علاجه من السمنة و4 أمراض أخرى".

وأكد مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المونس -حينها- استعداد "صحة الطائف" لاستقبال الحالة في مستشفياتها، والكشف على المريض، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء التدخل الطبي الذي تحتاج إليه حالة المريض.. متمنيًا له الشفاء العاجل.

واتخذت الإجراءات اللازمة لاستقبال المريض، وتقديم الرعاية الطبية والخطط العلاجية وإجراء التدخل الجراحي.

يشار إلى أن مركز البدانة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، الذي يترأسه الاستشاري خالد الشريف، حَظِيَ باعتماده مركزًا من الإدارة العامة للمراكز المتخصصة والأطباء الزائرين في وزارة الصحة.

وجاء الاعتراف بالمركز بعد اجتياز المستشفى مرحلة التقييم التي أجرتها اللجنة المكلفة من وزارة الصحة، ونجح في تطبيق المعايير المعتمدة من الوزارة.

وكان المركز قد بدأ عمله كـ"وحدة" قبل حوالى عامين، وحقق قفزات نوعية كبيرة من خلال تحقيقه نِسَبًا عالية في عدد الجراحات بنسبة نجاح بلغت 100%؛ مما كان له الأثر الإيجابي على نجاح خطة تشغيل الوحدة في المستشفى؛ إذ اعتمدتها الإدارة ودعمت تنفيذها حتى حظيت الوحدة بالاعتراف بها كمركز متخصص للبدانة؛ وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على خدمة المرضى ممن يعانون من البدانة.

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مريض السمنة "سليماني" يتخلص من معاناته بعد خطة علاجية بالطائف
سبق

نجح مركز البدانة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في تخليص مريض السمنة "متعب سليماني"، من معاناته، بعد أن خضع لخطة علاجية عاجلة وتدخّل جراحي ناجح داخل المركز؛ من خلال فريق طبي متخصص بقيادة رئيس مركز البدانة استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة الدكتور خالد الشريف.

وتماثل مريض السمنة للشفاء وغادر المستشفى إلى منزله.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، قد تفاعلت -نهاية ذي القعدة الماضي- مع مناشدة مريض السمنة متعب بن عبدالقادر سليماني، التي نشرتها "سبق" تحت عنوان "سليماني يزن 200 كجم ويناشد "الصحة" علاجه من السمنة و4 أمراض أخرى".

وأكد مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المونس -حينها- استعداد "صحة الطائف" لاستقبال الحالة في مستشفياتها، والكشف على المريض، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء التدخل الطبي الذي تحتاج إليه حالة المريض.. متمنيًا له الشفاء العاجل.

واتخذت الإجراءات اللازمة لاستقبال المريض، وتقديم الرعاية الطبية والخطط العلاجية وإجراء التدخل الجراحي.

يشار إلى أن مركز البدانة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، الذي يترأسه الاستشاري خالد الشريف، حَظِيَ باعتماده مركزًا من الإدارة العامة للمراكز المتخصصة والأطباء الزائرين في وزارة الصحة.

وجاء الاعتراف بالمركز بعد اجتياز المستشفى مرحلة التقييم التي أجرتها اللجنة المكلفة من وزارة الصحة، ونجح في تطبيق المعايير المعتمدة من الوزارة.

وكان المركز قد بدأ عمله كـ"وحدة" قبل حوالى عامين، وحقق قفزات نوعية كبيرة من خلال تحقيقه نِسَبًا عالية في عدد الجراحات بنسبة نجاح بلغت 100%؛ مما كان له الأثر الإيجابي على نجاح خطة تشغيل الوحدة في المستشفى؛ إذ اعتمدتها الإدارة ودعمت تنفيذها حتى حظيت الوحدة بالاعتراف بها كمركز متخصص للبدانة؛ وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على خدمة المرضى ممن يعانون من البدانة.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
02:11 PM

مريض السمنة "سليماني" يتخلص من معاناته بعد خطة علاجية بالطائف

"سبق" نشرت حالته فكان التجاوب من مديرية الصحة عبر جراحة ناجحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجح مركز البدانة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في تخليص مريض السمنة "متعب سليماني"، من معاناته، بعد أن خضع لخطة علاجية عاجلة وتدخّل جراحي ناجح داخل المركز؛ من خلال فريق طبي متخصص بقيادة رئيس مركز البدانة استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة الدكتور خالد الشريف.

وتماثل مريض السمنة للشفاء وغادر المستشفى إلى منزله.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، قد تفاعلت -نهاية ذي القعدة الماضي- مع مناشدة مريض السمنة متعب بن عبدالقادر سليماني، التي نشرتها "سبق" تحت عنوان "سليماني يزن 200 كجم ويناشد "الصحة" علاجه من السمنة و4 أمراض أخرى".

وأكد مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المونس -حينها- استعداد "صحة الطائف" لاستقبال الحالة في مستشفياتها، والكشف على المريض، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء التدخل الطبي الذي تحتاج إليه حالة المريض.. متمنيًا له الشفاء العاجل.

واتخذت الإجراءات اللازمة لاستقبال المريض، وتقديم الرعاية الطبية والخطط العلاجية وإجراء التدخل الجراحي.

يشار إلى أن مركز البدانة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، الذي يترأسه الاستشاري خالد الشريف، حَظِيَ باعتماده مركزًا من الإدارة العامة للمراكز المتخصصة والأطباء الزائرين في وزارة الصحة.

وجاء الاعتراف بالمركز بعد اجتياز المستشفى مرحلة التقييم التي أجرتها اللجنة المكلفة من وزارة الصحة، ونجح في تطبيق المعايير المعتمدة من الوزارة.

وكان المركز قد بدأ عمله كـ"وحدة" قبل حوالى عامين، وحقق قفزات نوعية كبيرة من خلال تحقيقه نِسَبًا عالية في عدد الجراحات بنسبة نجاح بلغت 100%؛ مما كان له الأثر الإيجابي على نجاح خطة تشغيل الوحدة في المستشفى؛ إذ اعتمدتها الإدارة ودعمت تنفيذها حتى حظيت الوحدة بالاعتراف بها كمركز متخصص للبدانة؛ وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على خدمة المرضى ممن يعانون من البدانة.

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