النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لا سجن إلا لمجرم

أي وطن في العالم ينحصر في ٣ أمور (الشعب والأرض والنظام). وأعظم مكونات في هذا الكون موجودة -بفضل الله- في المملكة العربية السعودية؛ فالشعب مسلم، والأرض فيها الحرمان الشريفان أطهر البقاع، والنظام مستمد من الشريعة الإسلامية.

أنظمة وطننا الغالي المملكة العربية السعودية مبنية على أسس متينة، منبعها الأساسي في كل مجالات الحياة الدين الإسلامي. القضايا الشخصية والاقتصادية والسياسية يتم النظر لها من خلال قنوات الفكر الإسلامي الأصيل.

لم ولن تحيد هذه البلاد الطاهرة عن هذا المسار المشرق الواضح الذي لا يقود إلا لكل خير وفلاح ونجاح وطمأنينة من قِبل كل الأطراف التي جعلته أسلوب حياة.

من وقت لآخر تسمع في بعض المجالس من يردد أن فلانًا من مساجين الرأي!! وكأن إبداء الرأي والمشورة جريمة يعاقَب عليها القانون. الأمر الذي يجب أن يدركه كل إنسان أن المملكة العربية السعودية تقدر وترفع من شأن كل من يفعل ويقول الأمور التي تبني المجتمع، وتدعم وحدته، وتسهم في بناء علاقات متميزة بين أفراده، وفي الوقت نفسه فإن العدل والإنصاف اللذين تقوم عليهما المملكة العربية السعودية جعلاها تحاسب وتعاقب من يحاول العبث بأمن الوطن، سواء كان بفعل، أو قول، أو تغريدة شيطانية تزرع الفتنة بين الناس.

اكتب وغرِّد وشارك وداخل، وقُل رأيك، وأظهر معرفتك، ولن تُسجن طالما أنك تتحرك في حدود النظام والأدب وداخل دائرة بناء المجتمع، وجعلتَ مصلحة الوطن ووحدته أولوية لديك. لن يمنعك أي شخص من قول مليح ومقال صحيح ورأي مريح، بل ستجد مَن يحفزك ويشكرك.

يجب أن نسمي الأمور بأسمائها الحقيقية، ولا نتلاعب بالمفردات. مَن تعمّد نشر الفتنة بين الناس فهو مجرم وليس سجين رأي. بلادنا تعاقب المجرمين، وتساعدهم على إصلاح أنفسهم. نسأل الله أن يحمي وطننا الغالي المملكة العربية السعودية وجميع بلاد العالم.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
لا سجن إلا لمجرم
سبق

أي وطن في العالم ينحصر في ٣ أمور (الشعب والأرض والنظام). وأعظم مكونات في هذا الكون موجودة -بفضل الله- في المملكة العربية السعودية؛ فالشعب مسلم، والأرض فيها الحرمان الشريفان أطهر البقاع، والنظام مستمد من الشريعة الإسلامية.

أنظمة وطننا الغالي المملكة العربية السعودية مبنية على أسس متينة، منبعها الأساسي في كل مجالات الحياة الدين الإسلامي. القضايا الشخصية والاقتصادية والسياسية يتم النظر لها من خلال قنوات الفكر الإسلامي الأصيل.

لم ولن تحيد هذه البلاد الطاهرة عن هذا المسار المشرق الواضح الذي لا يقود إلا لكل خير وفلاح ونجاح وطمأنينة من قِبل كل الأطراف التي جعلته أسلوب حياة.

من وقت لآخر تسمع في بعض المجالس من يردد أن فلانًا من مساجين الرأي!! وكأن إبداء الرأي والمشورة جريمة يعاقَب عليها القانون. الأمر الذي يجب أن يدركه كل إنسان أن المملكة العربية السعودية تقدر وترفع من شأن كل من يفعل ويقول الأمور التي تبني المجتمع، وتدعم وحدته، وتسهم في بناء علاقات متميزة بين أفراده، وفي الوقت نفسه فإن العدل والإنصاف اللذين تقوم عليهما المملكة العربية السعودية جعلاها تحاسب وتعاقب من يحاول العبث بأمن الوطن، سواء كان بفعل، أو قول، أو تغريدة شيطانية تزرع الفتنة بين الناس.

اكتب وغرِّد وشارك وداخل، وقُل رأيك، وأظهر معرفتك، ولن تُسجن طالما أنك تتحرك في حدود النظام والأدب وداخل دائرة بناء المجتمع، وجعلتَ مصلحة الوطن ووحدته أولوية لديك. لن يمنعك أي شخص من قول مليح ومقال صحيح ورأي مريح، بل ستجد مَن يحفزك ويشكرك.

يجب أن نسمي الأمور بأسمائها الحقيقية، ولا نتلاعب بالمفردات. مَن تعمّد نشر الفتنة بين الناس فهو مجرم وليس سجين رأي. بلادنا تعاقب المجرمين، وتساعدهم على إصلاح أنفسهم. نسأل الله أن يحمي وطننا الغالي المملكة العربية السعودية وجميع بلاد العالم.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
08:36 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
01:32 AM

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير - الرياض
A A A
0
540

أي وطن في العالم ينحصر في ٣ أمور (الشعب والأرض والنظام). وأعظم مكونات في هذا الكون موجودة -بفضل الله- في المملكة العربية السعودية؛ فالشعب مسلم، والأرض فيها الحرمان الشريفان أطهر البقاع، والنظام مستمد من الشريعة الإسلامية.

أنظمة وطننا الغالي المملكة العربية السعودية مبنية على أسس متينة، منبعها الأساسي في كل مجالات الحياة الدين الإسلامي. القضايا الشخصية والاقتصادية والسياسية يتم النظر لها من خلال قنوات الفكر الإسلامي الأصيل.

لم ولن تحيد هذه البلاد الطاهرة عن هذا المسار المشرق الواضح الذي لا يقود إلا لكل خير وفلاح ونجاح وطمأنينة من قِبل كل الأطراف التي جعلته أسلوب حياة.

من وقت لآخر تسمع في بعض المجالس من يردد أن فلانًا من مساجين الرأي!! وكأن إبداء الرأي والمشورة جريمة يعاقَب عليها القانون. الأمر الذي يجب أن يدركه كل إنسان أن المملكة العربية السعودية تقدر وترفع من شأن كل من يفعل ويقول الأمور التي تبني المجتمع، وتدعم وحدته، وتسهم في بناء علاقات متميزة بين أفراده، وفي الوقت نفسه فإن العدل والإنصاف اللذين تقوم عليهما المملكة العربية السعودية جعلاها تحاسب وتعاقب من يحاول العبث بأمن الوطن، سواء كان بفعل، أو قول، أو تغريدة شيطانية تزرع الفتنة بين الناس.

اكتب وغرِّد وشارك وداخل، وقُل رأيك، وأظهر معرفتك، ولن تُسجن طالما أنك تتحرك في حدود النظام والأدب وداخل دائرة بناء المجتمع، وجعلتَ مصلحة الوطن ووحدته أولوية لديك. لن يمنعك أي شخص من قول مليح ومقال صحيح ورأي مريح، بل ستجد مَن يحفزك ويشكرك.

يجب أن نسمي الأمور بأسمائها الحقيقية، ولا نتلاعب بالمفردات. مَن تعمّد نشر الفتنة بين الناس فهو مجرم وليس سجين رأي. بلادنا تعاقب المجرمين، وتساعدهم على إصلاح أنفسهم. نسأل الله أن يحمي وطننا الغالي المملكة العربية السعودية وجميع بلاد العالم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,035
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة