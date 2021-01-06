وأكد البيان أن تسوية الخلاف الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان اليوم تقديرها لجهود دولة الكويت والولايات المتحدة المتواصلة, لتحقيق هذه التسوية والتزام الأطراف البناء بتجاوز الخلاف.

رحبت إيطاليا بما تضمنه بيان العلا للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والأربعين بمحافظة العلا.

إيطاليا ترحب ببيان العلا وتسوية الخلاف الداخلي لدول مجلس التعاون وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-06 رحبت إيطاليا بما تضمنه بيان العلا للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والأربعين بمحافظة العلا. وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان اليوم تقديرها لجهود دولة الكويت والولايات المتحدة المتواصلة, لتحقيق هذه التسوية والتزام الأطراف البناء بتجاوز الخلاف. وأكد البيان أن تسوية الخلاف الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442 11:24 PM

إيطاليا ترحب ببيان العلا وتسوية الخلاف الداخلي لدول مجلس التعاون أكدت أنه يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة





A A A





0 مشاركة

رحبت إيطاليا بما تضمنه بيان العلا للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والأربعين بمحافظة العلا.

وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان اليوم تقديرها لجهود دولة الكويت والولايات المتحدة المتواصلة, لتحقيق هذه التسوية والتزام الأطراف البناء بتجاوز الخلاف.

وأكد البيان أن تسوية الخلاف الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.