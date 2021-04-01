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رئيس الوزراء العراقي يغادر الرياض عقب زيارة رسمية للسعودية

غادر الرياض اليوم دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق، وذلك عقب زيارته الرسمية للمملكة.


وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وعدد من المسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الوزراء العراقي يغادر الرياض عقب زيارة رسمية للسعودية
سبق

غادر الرياض اليوم دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق، وذلك عقب زيارته الرسمية للمملكة.


وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وعدد من المسؤولين.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
02:03 AM
اخر تعديل
01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
02:45 AM

رئيس الوزراء العراقي يغادر الرياض عقب زيارة رسمية للسعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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غادر الرياض اليوم دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق، وذلك عقب زيارته الرسمية للمملكة.


وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وعدد من المسؤولين.

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