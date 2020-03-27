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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

على مدار الساعة.. بلدية "أم الدوم" تكثف أعمال الرش والتعقيم للمحال والمباني

ضمن منظومة أمانة الطائف لتسخير الجهود للإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

قامت بلدية أم الدوم بتنفيذ إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الجديد، وللحد من انتشاره بين المجتمع.

وتفصيلًا: تأتي هذه الجهود بمتابعة من رئيس بلدية محافظ المويه خالد حمود العتيبي، ومدير مكتب بلدية "أم الدوم" ياسر حامد الغنامي، للإشراف الميداني على الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد، وفق منظومة أمانة الطائف بتسخير الجهود على مدار الساعة.

وفي غضون ذلك تتواصل أعمال الرش والتعقيم للمحال التجارية وأجهزة الصراف الآلي، وعدد من المباني الحكومية.

فيروس كورونا الجديد أم الدوم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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على مدار الساعة.. بلدية "أم الدوم" تكثف أعمال الرش والتعقيم للمحال والمباني
سبق

قامت بلدية أم الدوم بتنفيذ إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الجديد، وللحد من انتشاره بين المجتمع.

وتفصيلًا: تأتي هذه الجهود بمتابعة من رئيس بلدية محافظ المويه خالد حمود العتيبي، ومدير مكتب بلدية "أم الدوم" ياسر حامد الغنامي، للإشراف الميداني على الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد، وفق منظومة أمانة الطائف بتسخير الجهود على مدار الساعة.

وفي غضون ذلك تتواصل أعمال الرش والتعقيم للمحال التجارية وأجهزة الصراف الآلي، وعدد من المباني الحكومية.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
10:06 PM

على مدار الساعة.. بلدية "أم الدوم" تكثف أعمال الرش والتعقيم للمحال والمباني

ضمن منظومة أمانة الطائف لتسخير الجهود للإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قامت بلدية أم الدوم بتنفيذ إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الجديد، وللحد من انتشاره بين المجتمع.

وتفصيلًا: تأتي هذه الجهود بمتابعة من رئيس بلدية محافظ المويه خالد حمود العتيبي، ومدير مكتب بلدية "أم الدوم" ياسر حامد الغنامي، للإشراف الميداني على الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد، وفق منظومة أمانة الطائف بتسخير الجهود على مدار الساعة.

وفي غضون ذلك تتواصل أعمال الرش والتعقيم للمحال التجارية وأجهزة الصراف الآلي، وعدد من المباني الحكومية.

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