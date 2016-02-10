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الأربعاء.. "هيئة الصحفيين" بالأحساء تنظّم لقاء "صناعة المحتوى الإعلامي"

تنظّم أسرة هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، مساء بعد غد الأربعاء، لقاء صناعة المحتوى الإعلامي، الذي يقدّمه المستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي، بحضور رواد الإعلام في محافظة الأحساء الذين أثروا المحتوى الإعلامي على مدار 50 عامًا، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، في قاعة هجر بأمانة الأحساء.

ويستهدف اللقاء، الذي تشرف عليه عضو هيئة الصحفيين السعوديين دلال بنت سعود الودعاني، الصحفيين وصنّاع المحتوى الإعلامي، والمختصين في العلاقات العامة والإعلام، وكذلك الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، والمهتمين بصنع الفرص في الإعلام الرقمي؛ حيث من المقرر أن يحضر اللقاء كل من: "أحمد بن عبدالله المغلوث، وخليل بن إبراهيم الفزيع، وصالح بن عبدالعزيز البدر، وعبدالرحمن بن عبدالمحسن الملحم، وعبدالرؤوف بن صادق الغزال، وعبدالله بن صالح المقرن، وفيصل بن محمد القو".

ويتضمن اللقاء عددًا من المحاور تشمل: المحتوى المتميز بين الصناعة والتأثير، وأهمية التخطيط للمضمون الإعلامي، إضافة إلى أسس الكتابة الإبداعية، والمحتوى ومواقع التواصل، وأيضًا تحليل المنصات الإعلامية، إلى جانب قصص نجاح إبداعية في المحتوى.

وحثت "الودعاني" المسجلين على الحضور قبل بدء المحاضرة بـ20 دقيقة على الأقل؛ حتى يتمكنوا من تسجيل أسمائهم في المكان المخصص؛ مُنبهة إلى أن باب تسجيل الحضور سيفتح عند الساعة (5:45) مساء.

هيئة الصحفيين السعوديين الأحساء صناعة المحتوى الإعلامي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الأربعاء.. "هيئة الصحفيين" بالأحساء تنظّم لقاء "صناعة المحتوى الإعلامي"
سبق

تنظّم أسرة هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، مساء بعد غد الأربعاء، لقاء صناعة المحتوى الإعلامي، الذي يقدّمه المستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي، بحضور رواد الإعلام في محافظة الأحساء الذين أثروا المحتوى الإعلامي على مدار 50 عامًا، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، في قاعة هجر بأمانة الأحساء.

ويستهدف اللقاء، الذي تشرف عليه عضو هيئة الصحفيين السعوديين دلال بنت سعود الودعاني، الصحفيين وصنّاع المحتوى الإعلامي، والمختصين في العلاقات العامة والإعلام، وكذلك الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، والمهتمين بصنع الفرص في الإعلام الرقمي؛ حيث من المقرر أن يحضر اللقاء كل من: "أحمد بن عبدالله المغلوث، وخليل بن إبراهيم الفزيع، وصالح بن عبدالعزيز البدر، وعبدالرحمن بن عبدالمحسن الملحم، وعبدالرؤوف بن صادق الغزال، وعبدالله بن صالح المقرن، وفيصل بن محمد القو".

ويتضمن اللقاء عددًا من المحاور تشمل: المحتوى المتميز بين الصناعة والتأثير، وأهمية التخطيط للمضمون الإعلامي، إضافة إلى أسس الكتابة الإبداعية، والمحتوى ومواقع التواصل، وأيضًا تحليل المنصات الإعلامية، إلى جانب قصص نجاح إبداعية في المحتوى.

وحثت "الودعاني" المسجلين على الحضور قبل بدء المحاضرة بـ20 دقيقة على الأقل؛ حتى يتمكنوا من تسجيل أسمائهم في المكان المخصص؛ مُنبهة إلى أن باب تسجيل الحضور سيفتح عند الساعة (5:45) مساء.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
12:49 PM

الأربعاء.. "هيئة الصحفيين" بالأحساء تنظّم لقاء "صناعة المحتوى الإعلامي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظّم أسرة هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، مساء بعد غد الأربعاء، لقاء صناعة المحتوى الإعلامي، الذي يقدّمه المستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي، بحضور رواد الإعلام في محافظة الأحساء الذين أثروا المحتوى الإعلامي على مدار 50 عامًا، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، في قاعة هجر بأمانة الأحساء.

ويستهدف اللقاء، الذي تشرف عليه عضو هيئة الصحفيين السعوديين دلال بنت سعود الودعاني، الصحفيين وصنّاع المحتوى الإعلامي، والمختصين في العلاقات العامة والإعلام، وكذلك الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، والمهتمين بصنع الفرص في الإعلام الرقمي؛ حيث من المقرر أن يحضر اللقاء كل من: "أحمد بن عبدالله المغلوث، وخليل بن إبراهيم الفزيع، وصالح بن عبدالعزيز البدر، وعبدالرحمن بن عبدالمحسن الملحم، وعبدالرؤوف بن صادق الغزال، وعبدالله بن صالح المقرن، وفيصل بن محمد القو".

ويتضمن اللقاء عددًا من المحاور تشمل: المحتوى المتميز بين الصناعة والتأثير، وأهمية التخطيط للمضمون الإعلامي، إضافة إلى أسس الكتابة الإبداعية، والمحتوى ومواقع التواصل، وأيضًا تحليل المنصات الإعلامية، إلى جانب قصص نجاح إبداعية في المحتوى.

وحثت "الودعاني" المسجلين على الحضور قبل بدء المحاضرة بـ20 دقيقة على الأقل؛ حتى يتمكنوا من تسجيل أسمائهم في المكان المخصص؛ مُنبهة إلى أن باب تسجيل الحضور سيفتح عند الساعة (5:45) مساء.

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