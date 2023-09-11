عميد أسرة السقاط في ذمة الله

انتقل اليوم إلى رحمة الله عميد أسرة السقاط، الشيخ عبد الله بن إبراهيم سقاط.
"سبق" تتقدَّم بخالص العزاء لأسرة آل السقاط وآل كردي وآل صبيح وآل بدرة وآل ناقرو وآل أورفلي، وأقاربهم، وأرحامهم. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.
انتقل اليوم إلى رحمة الله عميد أسرة السقاط، الشيخ عبد الله بن إبراهيم سقاط.
"سبق" تتقدَّم بخالص العزاء لأسرة آل السقاط وآل كردي وآل صبيح وآل بدرة وآل ناقرو وآل أورفلي، وأقاربهم، وأرحامهم. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.
انتقل اليوم إلى رحمة الله عميد أسرة السقاط، الشيخ عبد الله بن إبراهيم سقاط.
"سبق" تتقدَّم بخالص العزاء لأسرة آل السقاط وآل كردي وآل صبيح وآل بدرة وآل ناقرو وآل أورفلي، وأقاربهم، وأرحامهم. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.
انتقل اليوم إلى رحمة الله عميد أسرة السقاط، الشيخ عبد الله بن إبراهيم سقاط.
"سبق" تتقدَّم بخالص العزاء لأسرة آل السقاط وآل كردي وآل صبيح وآل بدرة وآل ناقرو وآل أورفلي، وأقاربهم، وأرحامهم. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.